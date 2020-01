Ejido de Jojutla no declina

No van a declinar en sus demandas, aseguró el presidente del comisariado ejidal de Jojutla, Ciro Olguín Malpica, sin embargo, no hay una solución en puerta a sus demandas por las afectaciones del paso de la Autopista Siglo XXI.

Por otra parte se ésta buscando negociar directamente y sin intermediario con los directamente afectados.

Este lunes, se cumplió la semana del segundo bloqueo que empezaron la semana pasada, el primero se llevó 16 días y se levantó el tres de enero por la noche, sin la firma de un acuerdo, con la simple promesa de una mesa para llevar a cabo la firma de acuerdos. Lo que ya se habían planteado en una reunión de trabajo celebrada en el restaurante del Hotel Montecarlo donde verbalmente plantearon una serie de demandas.

El mismo asesor del ejido, Aristeo Rodríguez advirtió que Entre más tiempo dejaran pasar, más demandas se tendrían que atender, luego de advertir que los ejidos como Jojutla necesitan y merecen contar con maquinaria, por eso la demanda de tractores y una moto-conformadora, y de acuerdo con informes, también piden una gasolinera a nombre de Ciro Olguín y de él.

Asimismo, se asegura que pretenden sacar muy buena tajada de este movimiento, ya que a los afectados que los siguen, les han hecho firmar que de lo que obtengan deberán entregar el 30 por ciento de lo que se logre. Y a los que están apoyando y no fueron afectados, prometen darles de lo que se logre por las afectaciones de las tierras de uso común.

Los ejidatarios ya saben que no todos están por amor a la tierra, o porque se les haga justicia. Y por eso están buscando ir separando a los directamente afectados, para conciliar acuerdos de pagos sobre los avalúos de las tierras, pero solo a los 20 ejidatarios y ejidatarias que le vendieron directamente al gobierno estatal.

Los que le vendieron a Lilia Machado, una intermediaria, tendrán que buscar otras vías, ya que hace 13 años vendieron sus parcelas y el gobierno federal no va a negociar con los que al vender, renunciaron a sus derechos para el finiquito final.

Pero a un mes del movimiento de campesinos afectados por la autopista Siglo XXI, no hay avances en las obras inconclusas como el puente que no se ha terminado de construir, ya que tienen que comprar tierras a un ejidatario de Tlaquiltenango, y esa situación sigue sin resolverse para este núcleo ejidal, que se ven atacados por dos fuegos, por un lado las autoridades ejidales que ya cayeron en manos de gente que persigue otros intereses y por otro las negociaciones individuales que temen no sean las más justas, y donde el intermediario es el ex comisariado ejidal, Gumersindo Lagunas Blancas.





