Ejecutivo: Hay condiciones para elecciones pacíficas este 6 de junio

El Gobierno del Estado en coordinación con la federación y órganos electorales se encuentran listos para que este domingo 06 de junio, la ciudadanía salga a emitir su voto y elijan a sus próximas autoridades en democracia y paz.

Por ello, desde muy temprano, quedará instalado el centro de mando en el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5), donde sesionará permanentemente la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz junto con los representantes de los órganos electorales, hasta que concluya la jornada.

Los protocolos están listos, para que, en caso de que así se lo soliciten, se dé el apoyo de cualquier tipo, sobre todo en materia de salud y seguridad, para garantizar la tranquilidad y certeza de los morelenses en estos comicios.

En ese sentido, se fortalecerá el operativo de seguridad con apoyo de la Guardia Nacional para que no exista ningún tipo de riesgo antes, durante y después de la elección.

Asimismo, pidieron a la ciudadanía no generar especulaciones de información no confiable o en su caso, no confirmada por las autoridades estatales o instituciones electorales, ya que se puede utilizar para influir en el resultado de las elecciones.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz será el espacio idóneo para mantener el diálogo permanente, conocer los incidentes en caso de presentarse y tomar medidas oportunas, para dar garantías a la jornada electoral.