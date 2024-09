Ejecutivo destinará 20 millones para liquidar a funcionarios

Desde el Poder Ejecutivo preparan un presupuesto de 20 millones de pesos para liquidar a servidores públicos de la administración 2018–2024, la cual concluye el próximo 30 de septiembre, informó José Gerardo López Huérfano, titular de la Secretaría de Hacienda.

López Huérfano manifestó que al final de septiembre comenzarán a dispersar este recurso, pues continúa la firma de convenio ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) para evitar cualquier conflicto laboral.

“Sigue en proceso, todavía no (se hace el pago). Está programado para los últimos días de este mes, ahorita sigue el proceso de firma de convenios ante el TECA para que no haya ningún problema en este cambio… Son alrededor de 20 millones de pesos, ya para todos los funcionarios salientes, es importante mencionar que no hay indemnización como tal, es proporcional en el caso del aguinaldo”, indicó el funcionario estatal.



Estos 20 millones de pesos ya se encuentran dentro del presupuesto 2024, es decir, que no habrá ningún pago “extraordinario” a los secretarios y otros funcionarios de gobierno.

📹Enrique Domínguezhttps://t.co/YWFP5iSEvp pic.twitter.com/vK3ghuiCqm — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) September 16, 2024

Presupuesto 2025 está en proceso

En otro orden de ideas, López Huérfano señaló que trabajan en la integración del anteproyecto del Presupuesto 2025, mismo que habrán de dejar al gobierno entrante. Sin embargo, dijo que esperan los lineamientos de la federación para la entrega.

Local Congreso de Morelos seguirá operando con 580 mdp: Jazmín Solano

Manifestó que únicamente falta por entregar su anteproyecto el Poder Legislativo, y en el caso de otros organismos manifestó que existen incrementos por parte de algunos organismos, sin embargo, será facultad de la siguiente administración el cómo ajustar el presupuesto para el siguiente año.



“Se sigue trabajando, todavía no se tiene un anteproyecto definitivo, falta mucha información sobre todo en los ingresos de la federación, aún no salen publicados los precriterios a nivel federal. Hay un trabajo previo, sin embargo, hay que esperar como se den los avances a nivel federal”, expresó.