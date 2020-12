Efecto Morena sigue fuerte: Martínez Garrigós

El expresidente municipal de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, advirtió que el efecto Morena sigue fuerte.

A pesar de los malos resultados de sus representantes en los diferentes ámbitos de gobierno la gente en Morelos tiene en sus preferencias a ese partido y se quiera o no al que ponga como candidato volverá a ganar la presidencia municipal y será entre Argüelles, la diputada Flores o Mojica, así que "preparemos porque no se trata de fuereños o nativos la gente no distingue eso, además Morelos siempre ha sido tierra de conquista lo trae en su histórica", afirmó en un foro organizado por la Unidad Revolucionaria de Rafael Cepeda.