Edith Bermúdez rinde protesta como presidenta del Consejo Consultivo del IMSS

En un acto encabezado por el titular de la Coordinación de Órganos Colegiados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), licenciado Alfonso Alcocer Díaz, en representación del Secretario General del IMSS, licenciado Marcos Bucio Mújica, tomó protesta de ley a la Doctora Edith Bermúdez Alonzo como Presidenta del Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Morelos, ante este H. Consejo Consultivo.

Alcocer Díaz destacó la amplia trayectoria y experiencia con la que cuenta la nueva representante del IMSS en Morelos, quien conoce ampliamente al Instituto y dará continuidad a las directrices enmarcadas en el plan del Director General del Seguro Social, maestro Zoé Robledo.

Asimismo, a nombre del Secretario General expresó un saludo y reconocimiento al titular de la Secretaría de Salud estatal, Marco Antonio Cantú Cuevas, y representante del Gobierno del estado de Morelos, así como a los sectores Patronal y Obrero.

En este sentido, exhortó a los integrantes del Consejo Consultivo en el estado a trabajar de manera coordinada con la doctora Edith Bermúdez Alonzo para avanzar en los diferentes proyectos en el estado en beneficio de la población derechohabiente.

En su intervención, Bermúdez Alonzo indicó que trabajará en Morelos con los ejes principales que son: los derechohabientes, el personal multidisciplinario en el Seguro Social, la gestión de recursos y la salud como principio de inclusión.

“Juntos, coordinados, informados y en estrecha colaboración con la estructura delegacional, sumaremos esfuerzos para hacer del IMSS más grande, más eficiente y lograr un México con más y mejor Seguridad Social”, mencionó.

Además, Bermúdez Alonzo expresó su total compromiso con el IMSS, en donde se ha desempeñado durante 30 años ocupando distintos cargos permitiendo conocer el noble oficio institucional, tanto en la parte operativa como en la directiva.

Cortesía | IMSS Morelos

Al respecto, mencionó que el manejo de la pandemia es uno de los principales retos; por lo cual, atendiendo los preceptos del Director General: “Estamos comprometidos a cumplir con la transformación que se nos ha encomendado”.

La nueva titular reiteró su compromiso con los mejores propósitos y su agradecimiento por la confianza y por la certeza de saberse acompañada por el proyecto de salud que las autoridades del IMSS le han encomendado.

Por su parte, el Secretario de Salud estatal, Marco Antonio Cantú Cuevas, como integrante del Consejo Consultivo, detalló que con la llegada de la doctora Edith Bermúdez, el Seguro Social se verá fortalecido en la entidad.

En este sentido, indicó que como miembro del Consejo Consultivo y del sector salud en Morelos puede sentirse la nueva titular del IMSS en el estado como parte importante para trabajar en beneficio de los morelenses.

La titular del IMSS en Morelos ha obtenido múltiples certificaciones que incidieron en el diseño de planes estratégicos, tanto para Unidades de Medicina Familiar, como para hospitales, los cuales mejoraron los indicadores de calidad de atención, en sus cargos como directiva.

En lo que constituyó la tercera Sesión Extraordinaria 2022 del H. Consejo Consultivo del IMSS en Morelos, participaron representantes del sector Patronal y Obrero como el propietario de la CONCAMIN, licenciado José Samuel Rivera Muciño; el propietario de CONCANACO, ingeniero Jorge Rodrigo López Laguardia; el suplente de la CTM, C. Isaías Flores Amilpa; el propietario de la CTM, C. Andrés Tufiño Barrera, y el suplente de la CROC, C. Carlos Félix Mendiola Mora.





