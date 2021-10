Edil electo de Cuernavaca recibirá recaudación íntegra de 2022

El alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, anunció la creación de una cuenta única y especial para que la siguiente administración pueda recibir de manera íntegra la recaudación que se está generando para 2022 y auxiliarlos en el arranque de actividades.

Explicó que desde el Cabildo se determinó la apertura de una cuenta especial para destinar los recursos recaudados por concepto de pago anticipado del impuesto predial y servicios municipales, mismos que deben ser entregados íntegramente al nuevo gobierno municipal.

Señaló que si bien el objetivo es para que el siguiente edil tenga la oportunidad de contar con recursos que le apoyen al inicio de la administración, no siempre se lleva a cabo debido a que por cuestiones de “usos y costumbres” se toman para el pago de algunas deudas, son recursos que hacen soporte en el cierre de las administraciones.

“Tenemos pleno conocimiento jurídico de que no podemos tocar esos recursos, nosotros no lo haremos dejaremos que el próximo presidente municipal tenga cuentas sanas y nosotros no tener que comprobar ni tener que dar causas de por qué se tomaron esos recursos, no va a ser así”.

No obstante, reconoció que la recaudación en Cuernavaca ha sido muy baja, en especial ante la extinción de participaciones adicionales estatales y federales de algunos programas especiales que a pocos meses de concluir la actual administración han tenido que inyectarles recursos propios, logrando sacarlos adelante a través de programas especiales de recaudación.

Manifestó con toda la tranquilidad que entregarán cuentas claras a la siguiente administración.