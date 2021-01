Edil de Cuautla analiza reelección con el apoyo del PAN

El edil de Cuautla, Jesús Corona Damián informó que analiza sumarse a las filas del Partido Acción Nacional en busca de la reelección para la alcadía, esto luego de que el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Carlos Martinez Terrazas le hiciera la invitación, así como otros alcaldes de la región.

En rueda de prensa, Martínez Terrazas confirmó que existe diálogo con el alcalde Corona Damián para que participe en el próximo proceso electoral del 6 de junio, en donde se renovaran alcaldías y diputaciones federales y estatales.

El Presidente del comité Directivo del PAN en el estado se ha estado dialogando en todo el estado con ciudadanos y funcionarios públicos que verdaderamente han tenido una responsabilidad ejemplar en el manejo de la administración pública.

Lee: “Se me borró el cassette”, dice Jorge, paciente intubado y sobreviviente de Covid-19

"Para nosotros es fundamental que se puedan generar estos diálogos para poder fortalecer los mismos que tiene el partidos con los ciudadanos y funcionarios que verdaderamente están teniendo las necesidades de la gente".

En ese sentido, dijo que Cuautla desde el inicio de la administración actual ha tenido grandes retos y responsabilidades de cumplir, mismos que se han superado.

"Por eso, se confirma el dialogo permanente que tiene el PAN, y sobre todo la invitación al presidente municipal Jesús Corona Damián para que se una a las filas de Acción Nacional, ya que existen coincidencias de plataformas e ideas".

La invitación al edil cuautlense, dijo, tiene que ver con conocer su trabajo y su proyecto en beneficio de la población que menos tiene, además de que ha demostrado que tiene compromiso con la ciudadanía.

Por su parte, el alcalde de Cuautla confirmó que por el momento es un presidente sin partido, pues dijo que Morena no le brindó el respaldo que requería.

No obstante, dijo que por el momento estará analizando adherirse a las filas del partido Acción Nacional para el próximo proceso de elección popular.

"Agradezco la invitación que el PAN me está haciendo, me honran con ella, pues creo que es un partido con las puertas abiertas a todos, pero por el momento analizaré la decisión ya que primero tengo que ver qué es lo que me dice mi gente, porque aquí los que mandan son los cuautlenses, ellos decidieran si seguimos trabajando para ellos".

Será en próximos días cuando se esté anunciando su posible adhesión para el proceso electoral del próximo 6 de junio.