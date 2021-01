Economía paralizada, empresas urge apoyo

Diversos sectores se encuentran a la espera de apoyos económicos, toda vez que la economía en Morelos está paralizada por el regreso al semáforo rojo, expresó Ángel Adame Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El empresario confío que en los próximos días o semanas, el Gobierno Estatal ponga en marcha algún tipo de apoyo adicional, como los que se otorgaron el año pasado para enfrentar la emergencia sanitaria.

“Estamos en espera que pueda darse un pronunciamiento por parte del gobierno en este sentido”, dijo.

Ángel Adame comentó que al regresar al semáforo rojo, la actividad económica no se da en el contexto que estaban acostumbrados, no se generan ventas y no se genera el mismo tipo de comercialización.

Consideró que el programa de financiamiento debe de ir directamente al flujo de efectivo para que los negocios puedan seguir operando con regularidad, además de mantener los gastos de operación, como es el pago de renta, luz, agua, teléfono e impuestos.

Finalmente, Adame señaló que en caso de que se ofrezcan la ayuda económica por parte del Ejecutivo estatal, deberán ser créditos blandos para que se pueda cumplir en tiempo y forma.

Foto | Haidee Galicia

NO HAY QUÉ TEMER: AFIRMAN

En la primera semana del año, los avances del Plan Integral de Reapertura y Reactivación Económica para Morelos, han sido seguir otorgando financiamiento, a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y el plan seguirá igual, por lo tanto, no hay que tener miedo a la pandemia, y el llamado es a que la gente se acerque a las instancias gubernamentales para solicitar créditos y lograr la liquidez para contribuir al sustento del patrimonio familiar, dijo la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Cecilia Rodríguez González.

La funcionaria recordó que hasta el año pasado se habían dispersado más de 374 millones de pesos en créditos y más de 15 millones de pesos en modalidad de reembolso en apoyo a empresarios morelenses.

Y la indicación del mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco Bravo, en este 2021, es continuar en esas acciones y así combatir las afecciones causadas por la contingencia sanitaria. En medio del semáforo rojo, los apoyos, dijo, no se han detenido, y sobre cuál es el panorama en materia económica, seguramente la restricción seguirá y la recuperación tal vez no se sentirá en el primer trimestre del año, sin embargo, los esfuerzos por parte del Ejecutivo seguirán, dijo la secretaria.

Todos estos apoyos que se anunciaron en el 2020, estarán vigentes recordó, y los datos están allí, como el del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos) mediante el cual se entregaron créditos en apoyo a más de tres mil empresas morelenses, por un total de 374 millones 713 mil pesos durante el 2020, en sus 11 diferentes esquemas de financiamiento.

De la misma forma, el Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fifodepi) se ha dispersado 15 millones 803 mil 781 pesos en cuatro programas emergentes en modalidad de reembolso por medio de ocho sesiones ordinarias y 10 extraordinarias que se han distribuido entre mil 045 MiPyMEs morelenses.

La funcionaria estatal sostuvo que no hay que tener miedo y seguir adelante y conminó a los empresarios a acercarse a las instancias gubernamentales para solicitar créditos, "juntos podemos salir adelante, mi experiencia en Hacienda para la formalidad de mi negocio ha sido muy fácil", refirió.

Con información de Israel Mariano