Durante Buen Fin taxistas elevan tarifa hasta un 25% a usuarios

Usuarios del servicio sin intinerario fijo denunciaron que durante este fin de semana choferes de algunos taxis incrementaron hasta un 25 por ciento el cobro de los servicios.

Pese a las sanciones que los lideres taxistas aplican a los choferes que aumentan de manera irregular el servicio, así como el llamado que hicieron días antes a los choferes de no incrementar los costos de los servicios, son usuarios quienes reportaron a El Sol de Cuautla que durante este fin de semana fueron varios taxistas de la región quienes incrementaron el costo de los viajes al menos un 25 por ciento.

La mayor cantidad de quejas se obtuvieron de la plaza comercial Los Atrios, donde ciudadanos reportaron que además de que el servicio era bastante lento todos los taxis estaban cobrando de mas, por ello piden a las autoridades de la plaza y los lideres taxistas revisar la situación y evitar que los choferes se aprovechen de la necesidad de las personas por trasladarse.

“Tarde más de 25 minutos esperando mi taxi y el servicio fue bastante malo por me querían cobrar de mas, yo ya se lo que normalmente cobran porque he utilizado taxis de este mismo lugar pero ven que ya es noche, que hay pocos taxis y que uno viene con compras que hizo por lo que se aprovechan”, Clara, usuaria.

“Un viaje de aquí a donde vivo normalmente me cobran 120 a 140 pesos pues vivo un poco retirado, pero ahora me querían cobrar 200 pesos le dije al señor que yo sé lo que cobran y sólo me ignoro, deberían de colocar algún numero aquí en la plaza para todas aquellas personas que tenemos algún tipo de queja en el servicio de transporte “,Patricia, usuaria.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

Local

La diputada Andrea Gordillo acompañó esta semana el arranque de la colecta anual de la Cruz Roja en el Congreso del Estado. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Prestadores de servicios tienen lista las ofertas y promociones para el Buen Fin que se realiza del 10 al 16 de noviembre. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Con el regreso al semáforo verde en Morelos, familias enteras, y hasta mascotas, volvieron a la Plaza de Armas de Cuernavaca. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca Turistas de Costa Rica llegaron este pasado fin de semana largo para disfrutar los atractivos del primer cuadro de Cuernavaca. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca La comida prehispánica de Tepoztlán deleita a miles de visitantes nacionales y extranjeros. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Un doble homicidio se registró el jueves 4 de noviembre en el primer cuadro de Cuernavaca. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, el 80.4 de los encuestados siente temor ante la inseguridad en la capital. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca A pesar del Día de Muertos, comerciantes del mercado reportaron que las ventas de flores bajaron hasta en un 60 por ciento. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Los chinelos no faltaron en las tradiciones de Día de Muertos. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca La Plaza de Armas de Cuernavaca recobró su esplendor y colorido con las celebraciones de Día de Muertos. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca El Día de Muertos fue una oportunidad también para productores que en esta ocasión tuvieron más oportunidad de ofrecer sus productos en las inmediaciones de los camposantos. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Con el fin de atraer al turismo y promover las tradiciones, las autoridades del municipio de Ayala colocaron una nueva ofrenda monumental en la plaza principal. / Emmanuel Ruiz | El Sol de Cuernavaca Sin importar los fuertes rayos del sol, este 2 de noviembre mucha gente acudió a los panteones a dejar flores y velas a sus familiares fallecidos. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca El panteón comunal "La Asunción" del poblado de Santa María Ahuacatitlán recibió a gran número de familias que acudieron a visitar las tumbas de sus difuntos. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca En Tepoztlán, así lució el panteón municipal en las pasadas festividades de Día de Muertos. /Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Familiares y amigos del señor Andrés Millán 'El Pulpo' lo esperaron con una gran ofrenda. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca En Tepoztlán, un perrito fue captado muy acorde con las festividades de Día de Muertos / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca En Cuautla se colocó una ofrenda monumental con una dimensión de 704 metros cuadrados. / Gude Servín | El Sol de Cuautla Los miembros del grupo de la Casa de la Cultura de la Paz y el Grupo Apatlacos presentaron ofrendas a personajes destacados de la cultura. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca