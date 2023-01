Drenaje contamina agua potable en el centro de Cuernavaca

Los usuarios del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) de la calle Cuauhtemotzin en el centro de Cuernavaca reportaron que, desde finales de diciembre de 2022 el agua llega con un olor y color desagradable, por lo que creen que se trata de una contaminación por drenaje o aguas negras.

“SAPAC quedó de mandar una pipa de agua desde la semana pasada y no han enviado nada, me dan un número de folio para reclamar si no llega la pipa y aunque hago el reclamo, no llega. El agua está muy contaminada y huele muchísimo a drenaje”, explicó uno de los vecinos, quién ha preferido guardar el anonimato.

El entrevistado reiteró que han sido hasta cinco visitas las que ha tenido en su domicilio, y que la única solución que les brindan es hacer uso de una pastilla para clorificar el agua, más no han tenido una respuesta concreta por parte de la directora general del SAPAC, Evelia Flores Hernández.

"Ya vinieron varias veces los supervisores de SAPAC, pero solo me dejan pastillas de cloro para echarle al agua contaminada", mencionó el entrevistado.

Asimismo, explicó que en la zona solo llegan las pipas a los restaurantes que las compran o a la tesorería municipal y dejan de lado a las viviendas.

Bajo el folio 30819, el usuario señaló que el SAPAC tendría que dar seguimiento a su queja, pero en el Sistema el folio que le dieron está registrado como apoyo con pipas de agua, más no señalan el problema principal que es el agua contaminada.

Además indio que el servicio de agua continúa cobrándose igual, sin presentar algún descuento por la falta de agua potable, por lo que esperan que el SAPAC brinde una solución de manera pronta, ya que el vital líquido contaminado podría traer afectaciones a la salud de los vecinos.

Mientras tanto, las autoridades de SAPAC señalaron que en cuestión de días esperan tener una solución o una respuesta que justifique las aguas negras que llegan a los domicilios.







