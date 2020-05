Donan huevo en Jojutla

En Jojutla, el presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante puso en marcha la entrega de tapas de huevo en las comunidades más vulnerables ante la crisis de esta pandemia, arrancó en Chisco, en donde no se ha registrado ni un solo caso de Covid-19 y les recomendó evitar visitas.

Ahí, el edil dio a conocer que el apoyo llegará poco a poco con las familias que más lo necesitan: “sabemos que hay mucha necesidad y más ahora, pero la idea es entregar a los que más lo necesitan”

Dijo que a través de los ayudantes municipales se hará una lista, se trata de entrega una tapa de huevo por familia. “Se apela a la comprensión, que se entregue a las familias que más les hace falta, porque ahorita si hay familias que están en una situación muy complicada” aunque aceptó que todos tenemos necesidad pero hay familias en situación más crítica.

El programa Apoyo solidario de desempleo por pandemia, que consiste en brindar apoyo alimentario para quienes hayan perdido su empleo, o para comerciantes que hayan suspendido su actividad, para poder ayudarlos de alguna manera en su economía ante esta situación, dijo que ya hay una relación muy larga de solicitudes.

Estamos revisando en la página a la gente que ha solicitado y les pedimos que tenga paciencia es un sólo teléfono y el personal que lo atiende es uno solo, y la verdad no se puede contestar de inmediato, pero se les va a apoyar a todos los que pertenezcan al municipio de Jojutla".

Flores Bustamante señaló que dispuso de 20 mil pesos para la primera etapa, son recursos aportados por el cabildo, que se están destinando a la compra de este programa, a la semana y por eso se les está pidiendo a la gente que sea honesta.

Lamentó la propagación del virus, y pidió a la población de Chisco que se cuide no queremos que haya casos; “aunque estén con la comadre, con los hijos usemos el tapabocas, usemos el gel antibacterial, lávense las manos, a cada rato, que no reciban a nadie en sus casas de otros lados, si hay familias que los quiere venir a ver, díganles que no es conveniente, lo que estoy pasando de conocer de tanta gente que está enferma y otros que se han muerto por eso les pido que se cuide mucho” insistió el edil al reconocer que no hay casos y deben mantenerse así en Chisco".