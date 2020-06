Donación de sangre disminuye hasta 75%

De los pocos donadores que llegan al Centro de Estatal de Transfusión Sanguínea, solo la mitad resulta óptima para la extracción de sangre, por lo que el centro va prácticamente al día entre la demanda y la cantidad que se recaba diariamente, explicó Juan José Orellana Garibay, encargado del Centro de Transfusión, quien urgió a las personas a que acudan; de lo contrario, los pacientes que lleguen graves, mujeres embazadas y niños con cáncer serán los que enfrenten mayores riesgos.

“Solo están viviendo entre uno y dos donadores, realmente la captación la estamos haciendo por la donación de familiares que están requiriendo sangre y vienen para cubrir la necesidad de su paciente, lo cual es insuficiente frente a la demanda que tenemos”, señaló.

Dicha captación diaria representa apenas el 25 por ciento de lo que se tenía habitualmente, cuando el banco de sangre tiene capacidad para recibir hasta 100 donadores cada veinticuatro horas.

“La captación ha bajado pero la necesidad sigue siendo igual; además se viene la época de dengue, ya tuvimos incluso un caso de dengue hemorrágico en el que tuvimos que apoyar con transfusión, además de los pacientes que llegan graves con algún traumatismo u otro padecimiento”.

Tan solo en 2019 la demanda de sangre por pacientes con dengue hemorrágico fue del 30 por ciento y ante el estimado de incremento de casos de hasta el 100 por ciento, el banco de sangre puede tener severas complicaciones.

“En cuanto al dengue hemorrágico no sabemos cómo se comportará este año pero el anterior la demanda fue del 30 por ciento de nuestra capacidad y no queremos que para este 2020 nos rebase el número de casos, lo que queremos es prevenir para que no pase”.

Orellana Garibay dijo que solo la mitad de los donadores cumplen al 100 por ciento con los requisitos, por lo que al acudir pocos la captación resulta más difícil; las consecuencias dijo que se han visto en la prolongación de las cirugías.