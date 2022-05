Donación altruista de sangre apenas alcanza el 10 por ciento: SSM

Las emergencias obstétricas ocupan entre el 25 y 30 por ciento de la demanda de sangre en el Centro Estatal de Transfusión de los Servicios de Salud de Morelos (SSM), es decir, de las mujeres que presentan alguna complicación durante el parto, así como aquellos que ingresan por el área de urgencias registradas a diario. Son las autoridades quienes reconocen que la donación altruista de sangre apenas alcanza el 10 por ciento mientras que la donación de familiares se mantiene.

El subdirector de Hospitales de los SSM, Lorenzo Alcantar García, aceptó que la donación sin fines de lucro apenas alcanza el 10 por ciento, lo cual significa que ésta no se ha podido recuperar aún cuando los contagios han bajado y las actividades ordinarias se han comenzado a retomar.

“En promedio, en un día acuden al centro hasta 80 personas a donar, en el día a día atienden a donadores altruistas y a familiares desde las 7 a 10 de la mañana y que actualmente ya tenemos apertura en el servicio los fines de semana de 7 a 12 horas”.

El centro estatal ubicado a un costado del Hospital Genera de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, distribuye componentes sanguíneos a 10 nosocomios públicos y a otros con quienes tienen convenio.

Entre la principal demanda son quienes llegan por accidentes de automóvil en movimiento, heridos por arma de fuego, mujeres embarazadas con hemorragia, cirugías programadas.

“La campaña permanente llamada el Banco va a ti, trata de generar en la población la donación altruista de sangre, es decir, que no sólo aquellos familiares de pacientes acudan al centro a reposición de sangre porque tienen un paciente hospitalizado o próximo a cirugía, sino que fomentemos a que la población tome conciencia”.

Este se lleva a cabo en algunos centros hospitalarios como el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, el General de Axochiapan, de Jojutla, el Hospital de la Mujer, entre otros cuyas fechas se pueden consultar en las redes sociales de los Servicios de Salud.

Alcántar recordó algunos de los requisitos como “estar en una edad entre los 18 a los 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, no haberse perforado o tatuado en los últimos 12 meses, no estar embarazada ni en periodo de lactancia, no estar menstruando; no padecer enfermedades como hepatitis, VIH, no ser pacientes con cardiopatía, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 72 horas, ayuno mínimo de 6 horas".

Cada persona puede donar dos becas al año si su salud lo permite.





