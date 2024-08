Don Santos pide que le compren fruta para salir adelante

Santos Martínez Domínguez tiene 65 años de edad, es originario del municipio de Yautepec, para salir adelante trae un poco de fruta y verdura hasta Jiutepec, a un lado del puente peatonal del crucero de Tejalpa se sienta con sus productos sobre un costal esperando que la gente le compre.

Comenta que su familia no lo ayuda, además perdió o al menos no recuerda dónde se encuentran sus documentos personales y le es imposible tramitar su apoyo del Bienestar para ayudarse.

"No me acuerdo dónde está mi acta. Ya fui al ayuntamiento, pero me dicen que tengo que acordarme dónde nací. No tengo credencial de elector", comenta con preocupación.

A don Santos la falta de dentadura, le genera dificultades para hablar claramente, lo que complica su comunicación con los demás. Además, tiene problemas para leer y escribir.

A pesar de todo, don Santos se niega a pedir dinero en las calles. Cada día se esfuerza por adquirir mangos, limones, manzanas y plátanos en distintos lugares donde consigue precios accesibles, para luego venderlos a precios que oscilan entre los 10 y 20 pesos por bolsa. "Aún me siento fuerte para trabajar, pero no consigo empleo. Prefiero vender lo poco que logro conseguir a salir a la calle a pedir dinero", afirmó.

Sin embargo, su preocupación es la falta de documentos y la poca ayuda que ha recibido por parte de las autoridades del municipio de Yautepec para obtener sus documentos. "Ya fui varias veces, pero no me ayudan. Que me digan cómo le hago y veo cómo hacerle", agregó.

A pesar de las dificultades, don Santos cuenta con el apoyo de algunas personas que, al conocer su situación, le llevan comida o le dan dinero sin llevarse sus productos. "Estoy muy agradecido", indicó.

Don Santos suele llegar entre las 8 y 9 de la mañana cuatro veces a la semana y los sábados, con su pequeño puesto improvisado en el crucero de Tejalpa, a unos metros de la terminal de autobuses, donde quienes deseen apoyarlo pueden encontrarlo.

Este caso es solo un ejemplo de la realidad que enfrentan muchos adultos mayores en Morelos. Ante la falta de empleo, muchos como don Santos optan por salir a las calles a trabajar para tener ingresos que les permitan subsistir. Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Morelos había 273 mil 908 adultos mayores.

Apoyos disponibles para adultos mayores

Las personas que cumplan 65 años o más entre julio y agosto de 2024 están en condiciones de registrarse para recibir la Pensión del Bienestar, un apoyo federal que otorga 6 mil pesos bimestralmente a las personas de la tercera edad. El proceso de registro inició el 19 de agosto y concluirá el 31 del mismo mes.

Para completar el registro los interesados deben presentar:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP de reciente impresión

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfonos de contacto, celular y de casa

El registro se hace según el calendario oficial, que indica los días correspondientes a la primera letra del apellido paterno.