Docentes jubilados exigen un incremento salarial

Alrededor de 300 maestras y maestros jubilados siguen sin recibir el 15 por ciento de incremento salarial correspondiente a este año, denunció la secretaria de la Delegación D-IV-24, Estela Cárdenas Gasca, quien advierte las autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), no tienen para cuando, por lo que van a iniciar las acciones de protesta para exigir al Gobernador del Estado Cuauhtémoc Blanco cumpla con el incremento que les corresponde.

Cárdenas Gasca acompañada de la mesa directiva de esta delegación con sede en Jojutla, refirió que año con año a partir del primero de enero les dan un incremento salarial, cuando se autoriza el incremento al salario mínimo, sin embargo los maestros jubilados con plaza estatal si no hacemos movilizaciones de protesta para demandarlo no se nos da el aumento, como ésta ocurriendo este año.

Lamentaron que se tenga que demandar con pancartas o denuncias públicas al Gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo para que de las instrucciones y se autorice el incremento; “el año pasado, a finales de mayo, aprovechamos la visita del Presidente AMLO y le dimos un oficio para que nos dieran el aumento, y se los pagaron a partir del 15 de junio, y ahorita ya estamos en el mes de mayo y tampoco nos han dado nada”.

Agregó “Creíamos que la quincena pasada se nos iba a regularizar el sueldo, ya que al resto de los trabajadores de educación ya les están dando el incremento y a los del Estado no nos dan y ni nos dicen para cuándo, porque no saben para cuándo va a caer el aumento que es un incremento histórico del 15 por ciento y como es el único aumento que nos dan al año”.

Luego de reconocer que con el incremento del 15 por ciento al salario mínimo este llegó ya a 140.22: “nosotros lo que requerimos es que ya se ponga las pilas el señor gobernador Cuauhtémoc Blanco y voltee a ver a los maestros y maestras jubiladas y autorice ese aumento al gremio de maestros del gobierno de estado”.

El grupo de maestras jubiladas no descartan que a nivel estatal empiecen hacer movilizaciones de protesta, para exigir se cumpla con el incremento a sus pensiones, y aunque no son muchos y por la pandemia no se han manifestado, lo tendrán que hacer. Solo en Jojutla son 90 los agremiados y solo a 25 les dieron el incremento correspondiente, pero faltan 65 y más de 200 de Cuernavaca, por lo que estiman que son alrededor de 300 a los que no les han cumplido con esta prestación laboral.