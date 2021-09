Docentes en protesta dan clases en explanada del IEBEM

Maestros contratados bajo el esquema de rúbrica proporcionaron sus clases sentados en el suelo de la explanada del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), mientras esperaban respuesta por parte de las autoridades, a quienes llevan meses demandado el pago de conceptos pendientes y la basificación de sus plazas; con una laptop o un celular, los docentes prefirieron atender a sus alumnos antes que perder el día.

A temprana hora, decenas de profesores de Rúbrica o denominados horas adicionales, llegaron al IEBEM a manifestarse y exigir se les brinde respuesta a sus demandas, las cuales incluyen la basificación tal como lo menciona la ley en la materia, y mientras ellos esperaban también daban clases a sus alumnos de manera virtual.

“Hay alguien de ustedes que todavía no está conectado a la plataforma clasroom”, le decía la maestra a su grupo de estudiantes mientras pasaba lista sentada sobre un escalón, del otro lado otra maestra trataba de sujetar su celular con un bastón para que pudiera ver bien la clase.

El líder de la Coalición de Trabajadores de la Educación, Yossmin Castillo Castrejón, habló de la reunión con los representantes de la Secretaría de Educación, quienes le respondieron que mientras los procesos administrativos no concluyan no estarán sustituyendo a ningún docente en sus áreas.

“Son maestros que no se les han dado contrato desde el 16 de agosto de 2021, algunos están siendo hostigados por sus directores al decirles que no pueden trabajar porque no tiene ningún nombramiento, a lo que se comprometieron hoy es a que cese el hostigamiento de los directivos y les permitan seguir trabajando hasta en tanto llegue la respuesta del gobierno federal en base a los oficios entregados”.

En un inicio eran poco más de 2 mil docentes en esta situación, pero en fechas pasadas fueron basificados casi 341 por lo que aún falta quienes viven en la incertidumbre laboral, además de que a 39 se les deben ya hasta 24 quincenas pese a haber cumplido con sus jornadas laborales.

“Tenemos compañeros que se les deben los sueldos de 2019. Esta fue una reunión pactada y los compañeros decidieron acudir esta mañana, pero se les pidió que no desatendieron a los estudiantes, ellos a pesar de que no se les ha pagado siguen dando clases tan es así que hoy lo vimos”.