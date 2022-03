Docentes de Morelos buscarán acercarse a AMLO durante visita

Docentes de nivel básico en Morelos denunciaron que en el Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM), ha hecho caso omiso a las instrucciones de las autoridades federales quienes les han dado la razón para que los trabajadores de diversos programas puedan ser atendidos, algunos tienen que ver con la basificación, pago de salarios, y la incorporación de los maestros a la Jornada Ampliada. Este viernes con la visita del presidente de la república esperan recibir una respuesta, aunque aclararon que no bloquearán.

“Esperando que con esta visita por fin se de la basificación a los maestros de Rúbrica 2014-2020 conforme a la ley y su pago correspondiente desde el 16 de agosto de 2021 a la fecha con su nombramiento, a los Teachears de PEI, y de PRONI; de Telesecundarias su certeza laboral a los maestros de Misiones Culturales, ATPs por promoción su incorporación a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”, dijo Yosmin Castillo Castrejón, representante de la Coalición de Trabajadores de la Educación.

La incorporación de maestros a las jornadas ampliadas, pues quedaron en desventaja con la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, y el cual en la entidad operaba en 505 escuelas de nivel básico.

Los docentes buscarán ser atendidos en sus demandas durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguran ya les dio su aval, pero es la “corrupción y el nepotismo que impera en el Instituto de Educación Básica”.

“Mañana no vamos a bloquear, él tiene una mañanera aquí, pero por respeto a la mesa que tenemos con la Secretaría d Educación no lo vamos a hacer, pero si queremos que atienda la problemática, es aquí en donde no le hacen caso”.

Se dijeron engañados ya que se les aplicaron exámenes para acceder como “horas adicionales”, cuando ya estaban contratados de manera previa por lo que perdieron la que ya tenían, otros más aplicaron examen como “nuevo ingreso”, pero tampoco les dieron horas para laborar.



➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter