[DIVERSIA] Una nueva vida para las personas trans

En Morelos el reconocimiento de los derechos a la comunidad LGBTTI+ se han visto mermados por las ideologías de los mismos gobernantes.

Sin embargo, gracias al apoyo de las autoridades federales las personas transgénero, transexual y travesti, pueden obtener el cambio de identidad de género a través de un amparo, mismo que en su mayoría es ganado.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó en 2015 su Código Civil para que cualquier ciudadano que desee cambiar su nombre o identidad sexual pueda hacerlo de forma sencilla. La posibilidad existía en la capital del país desde el 2008, pero era necesario realizar un procedimiento judicial que resultaba caro, lento y complicado.

Hoy es un trámite que se realiza en unas horas en cualquier Registro Civil, mismo que es utilizado por las personas trans de diferentes estados, tal es el caso de Morelos.

Desde 2014 la comunidad de la diversidad sexual presentó ante el Congreso de Morelos la Ley de Libertad Sexogenérica y reformas sobre identidad de género.

Pero, al no ser considerado como un tema urgente y al no obtener los consensos para avanzar, por los partidos que han integrado las Legislaturas, la iniciativa sigue actualmente en la “congeladora legislativa”, pese a que jueces federales han señalado no se debe discriminar a las personas trans.

La iniciativa que reforma el cuarto párrafo del artículo 423 fue presentada ante el Pleno por última vez a finales del mes de marzo con el fin de garantizar que las personas trans puedan cambiar de nombre en cualquier registro civil del estado.

En Morelos no se ha podido avanzar en el tema, a pesar de que desde el año pasado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que personas transexuales podrán modificar sus actas de nacimiento sin tener que acudir a juicio.

Para acceder al amparo las personas trans requieren en primer lugar solicitar el cambio de sexo por escrito al registro civil, al no ser aceptado de acuerdo a las leyes actuales, deberán requerir de un abogado o defensor de oficio federal, quien se deberá encargar de iniciar el proceso para el cual se requiere presentar acta de nacimiento original, constancia médica del cambio de género y el escrito del registro civil.

Éxito en la lucha