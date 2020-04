[DIVERSIA] Series, de la narración ficticia a la proyección social

Las series son el género preferido para los mexicanos que cuentan con televisión de paga y/o consumen contenido audiovisual por Internet. Así se reveló en la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales (ENCCA) 2018.

Y es que las series son relevantes, no sólo porque son creadas para entretener sino porque también propician entre la audiencia la identificación con sus personajes e historias.

Por ejemplo, algunos las utilizan para salir del clóset ante sus familiares o simplemente para que comprendan que la orientación sexual no define la persona que se es.

De esta manera, la representación de personajes de la diversidad sexual contribuye a la lucha por la igualdad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales al hacer visible y natural la sexualidad e identidad sexual de sus personajes.

No ha pasado tanto tiempo desde que Ellen DeGeneres salió del armario a través de su propio sitcom “Ellen”; que Jack, de “Dawson Creek” protagonizó el primer beso entre dos hombres en televisión, y que Julia y Mariana en “Las Aparicio” demostraron a nivel nacional lo normal que puede ser una relación entre dos mujeres.

En 2012, cuando el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyó el matrimonio entre personas del mismo sexo citó a “Will & Grace” como un factor en su evolución y la de la sociedad sobre el tema:

"Creo que ‘Will & Grace’ hizo más para educar a los estadounidenses que casi cualquier cosa que alguien haya hecho hasta ahora. La gente le teme a lo que es diferente, pero ahora están empezando a entender".

La homosexualidad de Will era el elemento revolucionario que atraería a la audiencia más curiosa a la sitcom.

En 1990 la cadena ABC sacó al aire la serie “My So-Called Life”, ese programa (solo duró una temporada) y otros ayudaron a allanar el camino para “Glee”.

Así, la televisión de paga ha explotado dicho material con mayor audacia, desde películas y miniseries como “And the Band Played On” y “Angels in America” de HBO hasta los dramas “Six Feet Under” y de Showtime “Queer as Folk” y “The L Word”.

En México “La vida en el espejo”, producción de TV Azteca de 1999 presentó a los actores José María Yázpik y Manuel Blegerman en los papeles de Mauricio y Jim, quienes interpretaron escenas románticas.

En la producción de Televisa “Clase 406” se mostró la salida del clóset de Fredy, un chavo preparatoriano interpretado por Frantz Cossio.

Julia y Mariana en la serie de televisión “Las Aparicio”, quienes mostraron no solo a un personaje lésbico sino también la bisexualidad y el poliamor en los tiempos actuales.

Actualmente, son muchas más las series que cuentan con personajes LGBT+ como protagonistas, desde Netflix hasta en la televisión abierta.

Por ejemplo, “Orange is the New Black”, “Transparent” y “Pose” la diversidad sexual se ha hecho presente para demostrar que tener gusto por tu mismo género no es algo malo, no es una enfermedad, y los tabús deben dejarse de lado.