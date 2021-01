[Diversia] Comunidad LGBT+ continúa derribando obstáculos

En 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, sin embargo, los prejuicios y obstáculos hacia la comunidad LGBT+ han seguido a la orden del día en diferentes esferas sociales.

En el mundo del deporte y hasta en el mismo certamen de Miss Universo cada vez son más las personas que han declarado su homosexualidad sin temor a las repercusiones que podrían presentarse en su carrera; este hecho no significa tomar esa decisión no sea un asunto sumamente complejo, pues todavía forma parte de un tema que no es aceptado por la sociedad deportiva.

Pese a lo difícil que pueda llegar a ser aceptar su orientación sexual en público, muchos han sido los valientes que no solo han buscado su propio respeto sino que han abierto puertas a las próximas generaciones y sus mismos compañeros.

Martina Navrátilová, extenista.

A continuación reconoceremos a algunas de estas valiosas personas:

En 2019 Miss Myanmar se convirtió en la primera candidata a Miss Universo abiertamente homosexual. Swe Zin Htet, estudiante de Derecho de 21 años reveló su identidad sexual horas antes del certamen celebrado en Atlanta, Estados Unidos.

La española, Ángela María Ponce Camacho es conocida por ser la primera mujer transgénero en convertirse en Miss Universo España y competir en Miss Universo de 2018.

Lola de los Santos es la más reciente Miss abiertamente lesbiana, la joven de 22 años representará a Uruguay en el próximo certamen de Miss Universo.

Martina Navrátilová, es una extenista de origen checoslovaco con nacional checa y estadounidense. Forma parte de las únicas tres tenistas que han ganado los cuatro torneos de Grand Slam en Singles, Dobles y Mixtos. Es abiertamente lesbiana y participa en varias asociaciones benéficas que promueven los derechos de la comunidad LGBT+.

Megan Anna Rapinoe también conocida como Pinoe, es una futbolista profesional estadounidense. Como miembro de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos ayudó a ganar la Copa Mundial Femenida de Fútbol 2015, los Juegos Olimpicos de 2012 y la medalla de plata en la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2011. En el Mundial de 2019 ganó el oro con el equipo y además fue Balón de Oro, Bota de Oro y MVP; en 2019 fue elegida como la mejor jugadora de 2019 por la FIFA. Es abiertamente lesbiana.

Caitlyn Marie Jenner (anteriormente William Bruce Jenner) es una personalidad de televisión y exdeportista estadounidense, quien originalmente obtuvo fama por sus logros en el atletismo y el automovilismo. Jenner ganó la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olimpicos de Montreal en 1976. Desde entonces ha trabajado en varias series y películas de televisión aunque es mejor conocido por su participación en el reality show Keeping Up with the Kardashians. En 2015 culminó un proceso de cambio de sexo declarando publicamente su identidad como mujer.

Thomas Robert Daley, conocido como Tom Daley, es un saltador de trampolín británico. Obtuvo medalla de oro en el Campeonato Europeo de Natación de 2008 y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londes en 2012 y en Río de Janeiro de 2016. Es abiertamente gay desde 2013 al dar a conocer su relación con un hombre a través de un video en Youtube.