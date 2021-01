Dispuestos empresarios a cooperar para vacunas

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Antonio Sánchez Purón ratificó que el sector empresarial tiene toda la disponibilidad de participar en el proceso de compra y aplicación de la vacuna contra el Covid-19, ya que señaló que "sin salud, no hay reactivación económica ni desarrollo de nada, por lo que la idea es hacer un trabajo en conjunto y que realmente el efecto pueda generar beneficios en materia de salud para todos".

Explicó que lo primero es conocer las reglas para establecer la organización necesaria, pero antes que nada, destacó que se tiene que ver la disponibilidad de la vacuna, porque quizá la capacidad de producción por las compras que han hecho otros países de manera importante, haya disminuido, pues resaltó que "hoy el sector empresarial está totalmente consciente que parte de la reactivación económica se va a dar a partir de la capacidad que tenga el gobierno y que tengamos como Iniciativa Privada de hacer masiva la vacunación; a partir de eso es que nosotros empezaremos a establecer una logística".

El dirigente empresarial destacó la importancia de definir las reglas del proceso de la compra, la adquisición, las condiciones que se van a poner para la importación, porque señaló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló de una manera muy superficial, sobre las compras que se tendrían que hacer y generarse las comprobaciones.

Asimismo, advirtió obre la importancia del almacenamiento: dónde llegarían, cómo llegarían y cómo se preservarían las vacunas, además de que se tiene que establecer por igual la distribución, pues en todo momento se estaría considerando que en esta ecuación tendría que trabajar de manejar conjunta la sociedad organizada, empresarios y el gobierno, para poder tener éxito en esta posibilidad que hoy se menciona.

En tanto se dan a conocer todas estas reglas para la compra, manejo, distribución y aplicación de las vacunas, que es fundamental, destacó Sánchez Purón, "yo aún en mi calidad de presidente Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Cuernavaca (Canaco-Servytur) estaré expidiendo un documento donde se haga la petición a la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), que es el órgano que está trabajando en esto, participando de manera intensiva para hacerle patente nuestro interés de participar en este importante proceso" .

Agregó que de manera paralela, hay empresarios en el estado que también tienen esa posibilidad, por lo que adelantó que se estará explorando cualquiera de las circunstancias que se puedan dar para que a partir de ello se pueda hacer realidad la compra del mayor número de vacunas.

No hay influyentismo en la aplicaión de la vacuna

Por su parte autoridades de Salud negaron que el Ejecutivo estatal no cuente con una partida presupuestal adicional para la compra de la vacuna contra el Covid-19, además, rechazaron que se esté recurriendo al influyentismo de familiares de los titulares de las dependencias, sino que se ha aplicada para el personal cuando ha sido necesario y sobre todo a los de primera línea. Además, alertaron que estas vacunas no se pueden obtener de una manera fácil o en cualquier lugar, por lo que alertaron a no recurrir a esta vía para adquirirla.

Por el momento advirtieron seguirán esperando que las dosis lleguen del gobierno federal, y al momento, para Morelos en el Sector Salud, se han aplicado 3 mil 867 dosis distribuidas en hospitales de primera línea incluyendo el Hospital del Niño Morelense (HNM) por su importancia, tanto en médicos, enfermería, limpieza, camilleros, incluso los que entregan la comida, es decir todo el personal que tiene contacto con los enfermos Covid.

En el caso del ISSSTE, negaron que hubiera favoritismo en las vacunas, pue dijeron que no aplica al influyentismo a favor de nadie, ya que se elaboró previamente una lista, fueron 2 mil 400 dosis en todo el personal.

La segunda dosis llegará en los próximos días. Pero recordaron que de acuerdo con los estudios debe ser hasta 42 días para que se aplique el medicamento.

Lorenzo Alcántar director de hospitales anunció el plan de reconversión para la atención hospitalaria en Morelos, hoy hay tres hospitales Covid en las jurisdicciones sanitarias uno, dos y tres.

Asimismo, señalaron que el sector hospitalario está llegando a su máximo, y si no cambia la actitud no habrá lugar para dar atención, en muchos municipios pareciera que ya no importa el color de semáforo, pero muchos trabajadores del Sector Salud que siguen perdiendo la vida, y eso se tiene que tener muy presente.

Actualmente con una ocupación hospitalaria al 80 por ciento, convocaron a los ciudadanos a seguir aplicando los protocolos en el color rojo del semáforo.

En las últimas 24 horas se agregaron 134 contagios, y nueve personas que perdieron la vida frente al Covid-19. En Cuernavaca son más de 4 mil casos y solo 3 mil 281 recuperados, al momento es el municipio con mayor casos reportados. Todos los municipios tienen más de 26 casos, ninguno se salva en este momento