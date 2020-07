Disminuyen participaciones federales

La pandemia agudiza la crisis en los municipios, y con el recorte al presupuesto toman medidas drásticas: En Jojutla, el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante confirmó que el recorte es del 68 por ciento en las participaciones federales, por lo que se ve precisado a descontar el 20 por ciento del salario al personal de mayor rango e incluso a despedir personal. En Xoxocotla desde la quincena pasada solo pudieron pagar el 30 por ciento de los sueldos.

A través de su cuenta en Facebook, presidente de Jojutla este fin de semana informó: "En el mes de julio nos descontaron 68 por ciento de nuestro presupuesto, debido a la baja recaudación que hay por la pandemia; la gente no ha pagado predial y otros impuestos y es entendible, pues está parada la economía, no tan solo en México si no a nivel mundial".

En el mensaje fue enfático al referir que fue una decisión complicada; "implica con el dolor de mi corazón tengamos que despedir compañeros y bajar en 20 por ciento los salarios a los que ganan de 5 mil 500 pesos mensuales para arriba, garantizando el 100% de aguinaldo a todos"

Por ello, les dio de opción cobrar su aguinaldo correspondiente e irse sin goce de sueldo y reincorporarse en enero, ya que mejore la situación: “Hay luz al final del túnel”.

Cabe destacar que los directamente afectados son directores, secretaria, oficialía mayor entre otros coordinadores de área, que representan del orden de 30 a 40 personas. No se verán afectados la cuadrilla de trabajadores limpia y trabajadores sindicalizados, refirió; "la medida a muchos cayó de sorpresa y amenazaron con renunciar, otro analizan si se van sin goce de sueldo con la posibilidad de regresar en enero del próximo año y otros más aprovecharán la coyuntura para integrarse a las precampañas".

XOXOCOTLA SUFRE DOBLE RECORTE

En Xoxocotla les llegó doble el recorte, tanto de las participaciones federales, que a decir del presidente del consejo municipal, Leonel Zeferino Díaz, fue de 30 por ciento, que se suma el recorte de los anticipos que les dio el gobierno del estado por 3 millones de pesos en 2019 en la transición del gobierno municipal ya que empezaron sin presupuesto.

Leonel Zeferino Díaz reconoció que la quincena no les llegó ni el 30 por ciento de las participaciones, ya que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado les recortó una parte de los anticipos que habían recibido; “estamos muy agradecidos con el apoyo que nos dio el gobierno del estado, ya que como municipio de reciente creación empezamos sin presupuesto, pero tuvimos que ir a pedirles que no nos descuenten aun, y estamos esperando que se reembolse el recurso para poder pagar a los trabajadores del municipio”.

Y es que también hay un recorte de las participaciones federales: “no alcanzó para pagar a todo el personal y cubrir todos los gastos de los servicios que se dan aquí, no podamos aguantarnos, no podemos hacer otra cosa” dijo al advertir que no tienen ingresos propios, ya que incluso las actas de defunción las han condonado y no pueden dejar sin servicio de recolección de basura, el uso de las ambulancias, patrullas, la renta del inmueble que tienen de sede del gobierno municipal, entre otros gastos que se tienen que cubrir y no hay recursos para hacerlo.