Muertes por Covid-19 disminuyen en Jojutla

En el Registro Civil de Jojutla va en descenso el alto índice de muertes por la pandemia del Covid-19, confirmó el Oficial de Registro Civil 01, Heriberto Castrejón Rivera, señaló que marzo cerró con 83 registros de defunciones cuando el promedio en el 2019 era de 42 defunciones al mes. Llama a la población a no bajar la guardia para evitar un nuevo repunte de contagios tras este periodo vacacional.

El municipio, que a iniciativa del regidor con licencia Carlos Brito Ocampo, inició un análisis estadístico de las actas de defunción en el registro civil, y el contraste de las cifras oficiales de descensos registrados por el sector salud, aunque no todas las defunciones son específicamente por Covid-19, es un hecho que por la pandemia se elevó el índice de mortalidad.

Desde la sede del Ayuntamiento el funcionario Heriberto Castrejón River, nos comparte que de acuerdo al análisis de los registros históricos de Jojutla, en 2020 fue el año de mayor letalidad, advierte y revela que hasta 2019, había un promedio de registros de muertes mensuales de 42 personas, sin embargo con la llegada de la pandemia, en mayo del 2020, Jojutla registro 101 defunciones, cerrando el año como el mes con mayor letalidad.

Sin embargo en Enero del 2021, tras las celebraciones de navidad y año nuevo hubo un repunte de casos y se registraron 128 defunciones, rebasando al mes de mayo del 2020, para Febrero de este año bajo a 93 casos y el mes de marzo cerro con 83 casos de registros de muertes: “sigue siendo alto en relación a cómo se tenía en el 2019, con 42 defunciones por mes en promedio, un año muy atípicos, y sigue siendo un año difícil.

“Ya abrimos el libro 2 del registro civil, cosa que no creo que hubiese sucedido en otros tiempos, un libro registra 300 actas de defunción, y este año vamos a abrir un tercer libro y no es otra cosa más que consecuencia de la pandemia, seria mentir no decir que no es a causa del SARS-CoV-2, en esto ha tenido mucho que ver, aunque hay muchas de funciones que están registradas con covid-19, hay otras que no están registradas así, podríamos presumir que algo tuvo que ver la pandemia,” y es que advirtió de las condiciones vulnerables de salud o la edad agudiza los problemas crónicos de los enfermos que los certificados registran otras causas.

Llamó a la población y lectores del Sol de Cuernavaca a no bajar la guardia, de mantener la sana distancia en la medida de lo posible, pero sobre todo hacer uso de cubrebocas, evitar tocarse las cara, y evitar los salidos físicos, eso va a seguir ayudando para evitar contagios. Aunque está el periodo de vacunación está latente que vuelva incrementarse el contagio y a finales de abril se vuelva a tener un incremento de fallecimientos por esta temporada de semana santa.

Y es que para el funcionario este semáforo amarillo, parece naranja, hay que cuidarse, hay que mantener los protocolos sanitarios dentro del hogar y sobre todo estando fuera, concluye al advertir que lamentablemente no hay punto de comparación en las cifras oficiales del sector salud y los registros de las actas de defunción que son muy determinantes dado el marcado incremento en el índice de mortalidad.