Discriminan a los morelenses para las pluris

Aunque los partidos políticos no han definido completamente sus listas para designar a los que integrarán los legisladores plurinominales, al momento han sido pocos los morelenses que aparecen en ese nivel. No obstante que muchos aspiraban, las dirigencias no tomaron en cuenta a los morelenses y únicamente el PAN, PRI y MC tienen a morelenses en esa lista.

El hecho de que las listas aún no estén definidas es precisamente porque en este periodo de intercampaña los partidos siguen evaluando a quienes serán diputados sin hacer campaña.

A pesar de que el primer plazo se cumplió el 31 de enero, solamente el PRI ha definido la lista de pluris, aunque el que aparece es sólo un suplente.

En esa lista aparece, en la octava posición de la cuarta circunscripción, está Armando Tonatiuh González Case y lo acompaña en la suplencia el dirigente de la CROC en Morelos, Rafael Salgado Sandoval.

El PAN al parecer también definió su lista, en el lugar siete se ubica el morelense Óscar Daniel Martínez Terrazas, quien tendrá como suplente a un exaspirante en Morena, Gerardo Borbolla.

En MC se habla del nombre de Jessica Ortega, la cual podría perfilarse en mejor lugar que cualquier otro morelense; sin embargo, podría ser hasta el 3 de marzo cuando se tenga la lista definitiva, debido a que aún se deben hacer ajustes para cumplir con la paridad de género y con las candidaturas de personas indígenas.

Morena, que dio a conocer que hubo una primera recepción de solicitudes para las listas de diputados por la vía plurinominal, en Puebla, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México, es decir, para quienes no van a competir en las urnas, solamente se dio a conocer de la “extensa participación”, pero se reservó la lista primero dijo que hasta finales de enero.