Directora de Facultad de Derecho acusa intereses particulares en movimiento estudiantil

Hay intereses particulares detrás del movimiento estudiantil que se registró en los últimos días en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), consideró Graciela Quiñones Bahena, directora de la unidad académica.

“Los jóvenes pueden decir que no los maneja nadie, pero sí hay quienes los han incitado a un discurso de violencia en contra de mi persona. Yo me atrevo a señalar que hay otro interés detrás, porque se presta al oportunismo”, dijo la directora en entrevista exclusiva para El Sol de Cuernavaca.

La directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales desde hace unos días fue objeto de señalamientos por parte de alumnos y docentes, por presuntas conductas violentas en contra de ellos; sin embargo, Quiñones Bahena afirma que siempre hubo disposición para dialogar, “pero los alumnos no se prestan”.

Desde el viernes 17 de noviembre varios alumnos mantienen tomadas las instalaciones de la facultad en exigencia de la destitución de la directora; sin embargo, Graciela Quiñones asegura que nadie del Consejo Universitario o la Rectoría la llamó a testificar sobre el tema.

Actualmente, la matrícula que hay en dicha facultad es de aproximadamente mil 800 alumnos, Graciela pide que esto se tome en cuenta y se analice que los manifestantes o inconformes no son ni la mitad; “la facultad no son solo 30 personas”.

La tarde de este miércoles 22 de noviembre, Quiñones Bahena buscó al rector para profundizar sobre el tema y entregarle supuesto material probatorio que, asegura, demuestra su inocencia; asegura que desde el 13 de noviembre teme por su vida y la de sus hijas, pues recibieron varias amenazas en su contra.

Frente a ello, la directora interpuso una denuncia por amenazas ante la Fiscalía General del Estado, y una vez que se demuestre que lo que sostienen docentes y alumnos es falso, procederá legalmente por difamación en contra de quien la autoridad determine.

“No se me ha mandado a llamar, no se me ha escuchado y esto obviamente vulnera mis derechos. Me parece muy grave que se use un movimiento estudiantil o político para lastimar y afectar en lo laboral y personal”. Confía en que las autoridades educativas darán con la verdad por el bien de toda la comunidad estudiantil.

Los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas advirtieron que la movilización continuará hasta lograr la destitución de la directora por supuesto acoso laboral en contra de docentes y violencia ejercida hacia los estudiantes.

Adriana Gómez, estudiante de la Facultad informó que el 21 de noviembre la Comisión de Honor y Justicia de la UAEM, reconoció el paro de labores de la dirección.

Con respeto a las clases dijo que los maestros que no quieran solidarizarse con el movimiento estudiantil tienen que dar clases presenciales, rechazan por completo la modalidad virtual, “somos sistema presencial, quienes no estén con nosotros tienen que venir y dar clases”.