Diputados detienen el trabajo legislativo

En el penúltimo día de la actual Legislatura morelense el desahogo de la agenda pendiente fue suspendida al no cumplir con el proceso legislativo correspondiente, generando que diversos nombramientos tan disputados queden en manos de los próximos diputados.

Desde el pasado viernes y pese a la manifestación de trabajadores sindicalizados que impedían la sesión de la diputación permanente, los diputados integrantes convocaron al primer periodo extraordinario de sesiones, del segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional, a realizarse este lunes 30 de agosto de 2021 a las 10:00 horas.

Si embargo, al no publicarse el día de ayer la convocatoria en el periódico oficial Tierra y Libertad, en base a la norma, el periodo no pudo concretarse y por ende los acuerdos no fueron válidos, dejando en espera las designaciones de titular del IMM y de los órganos internos de diversos organismos, así como una serie de dictámenes, entre ellos la reforma de diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos para la implementación de la justicia laboral.

En entrevista, la diputada de Nueva Alianza, Blanca Nieves Sánchez Arano, acusó que de no concretarse el periodo extraordinario, el único culpable por la falta de acuerdos políticos será la vicepresidencia en funciones de presidencia del Congreso local, a cargo del legislador José Luis Galindo Cortez.

La legisladora local afirmó que lo único que tenía de información era la falta de publicación, teniendo como fracción parlamentaria toda la voluntad y disposición para sacar los trabajos, en especial leyes que consideró prioritarias para Morelos.

Este marte 31 de agosto es el último día de la LIV legislatura, dejando como pendientes los nombramiento de los órganos internos de control de la CDHM, del IMIPE, así como del Impepac, al igual que el nombramiento del IMM.