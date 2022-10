Diputados de Morena a la expectativa sobre juicio político del gobernador

Luego de que a la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos acordara iniciar la revisión de temas pendiente, entre ellos los tres juicios de procedencia contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, algunos legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) señalaron que están de lado de la transparencia y de la rendición de cuentas; otros prefieren esperar para dar una postura sobre el tema.

“MORENA no está para apoyar o no, encomiendas, cruzadas, o políticas, MORENA es un movimiento amplio que busca la transformación de nuestro país y estaré de manera particular del lado de la transparencia, de la rendición de cuentas”, expresó el diputado Arturo Pérez Flores.

Añadió que un funcionario de MORENA o de cualquier otro partido que tenga cuentas que entregar, tendrá que hacerlo.

Por su parte, el diputado local Alberto Sánchez Ortega, quien recientemente se sumó a las filas de MORENA, indicó que el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco ha expresado que ha estado dispuesto a entregar cuentas y rendir informes, por lo que, en caso que fuera procedente el juicio político en contra del gobernador en el Pleno se realizará oportunamente el pronunciamiento, y agregó que es un proceso largo.

El legislador Alejandro Martínez Bermúdez señaló que el hecho de que en el Congreso del Estado se cuente con el G-13, no quiere decir que sea un grupo de golpeteo con el Ejecutivo Estatal. Por lo que, si se reúnen los elementos para determinar que es procedente el juicio político contra el mandatario estatal se tendrán que respetar.

La diputada Ariadna Barrera Vázquez señaló que hay que esperar que se dé el procedimiento que marca la Ley Orgánica, esperar si se aprueba en la Junta Política y de Gobierno del Congreso Local y posteriormente en la Comisión de Gobernación, por lo que aún es un proceso que hay que esperar.

Agregó que si bien el asunto llega al Pleno, será cuando lo esté revisando para fijar la postura apegada a lo que se haya analizado en cada una de las etapas de este proceso.

Fue el pasado jueves 20 de octubre que los integrantes de la Junta Política y de Gobierno acordaron avanzar en todos los pendientes que se tenían, uno de estos temas es iniciar la revisión de los tres casos de procedencia en contra del gobernador, a solicitud de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Morelos.

Al mandatario estatal se le acusa de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración; así como de ejercicio ilícito del servicio público y falsificación de documentos.











