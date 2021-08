Diputados concluirán periodo legislativo en tiempo y forma

A un mes del cierre del periodo constitucional de la LIV Legislatura morelense, el diputado presidente provisional de la Mesa Directiva, José Luis Galindo Cortez, señaló que un punto a analizar son las solicitudes de sindicalización, garantizando no habrá irregularidades ni excesos, como ocurrió con sus predecesores.

Señaló que en términos generales entre cinco y seis trabajadores han cuestionado a la presidencia si habrá procedimientos de sindicalización al finalizar la actual legislatura; sin embargo, aclaró, aún no han concretado nada.

A dos días de reiniciar actividades, tras el periodo de vacaciones de verano, anticipó que buscará reunirse con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, a fin de verificar si las peticiones de sindicalización son prudentes y procedentes.

“Aún no se autoriza nada, hay solicitudes, se va a analizar si es prudente y procedente; también tomaremos cartas en el asunto, y si no, también no nos obliga a nada. Tenemos la convicción de hacer las cosas como Dios manda, por la derecha y con toda la transparencia”.

Cabe recordar que a días de finalizar la pasada legislatura no solo autorizaron “jubilaciones doradas” a funcionarios del propio Congreso de Morelos y del entonces gobierno estatal encabezado por el perredista, Graco Ramírez, sino también sindicalizaron a hermanos, hijos y sobrinos, excolaboradores y recomendados de los mismos exdiputados, integrando un total de entre 20 a 40 personas, con sueldos estratosféricos, aumentando así la nómina para la actual legislatura.

Cabe recordar que entre las anomalías registradas por la LIII legislatura hacia los trabajadores del mismo Congreso local fue que en agosto de 2017 dejaron de pagar al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) los importes correspondientes a las cuotas, aportaciones y los créditos vigentes de los trabajadores.

Galindo Cortez ha reiterado que la LIV (actual) legislatura dejará finanzas sanas, sin laudos ni cualquier otra irregularidad en la materia, buscando efectuar un cambio de administración ágil y transparente.