Diputado critica los 'otros datos' de AMLO; Morelos en espiral de decadencia

Evidentemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador “tiene otros datos”, dijo el diputado local Julio César Solís Serrano frente al respaldo que Obrador le expresó al gobernador Cuauhtémoc Blanco “pese a que Morelos vive una espiral de decadencia, sobre todo en materia de seguridad”.

“Seguramente el presidente tiene la información y los datos que desde aquí de Morelos le han de compartir, y como hemos visto en materia de seguridad, los propios datos que el gobernador maneja es que están disminuyendo rubros como el de feminicidios, que distan de la realidad”, destacó.

Al diputado local le parece muy desafortunado que (Andrés Manuel López Obrador) no tenga la claridad de lo que pasa en realidad en la tierra del General Emiliano Zapata -a quien el presidente de México calificó como un gran dirigente-.

“Lamentablemente como lo he dicho en otros momentos, en Morelos estamos viviendo en una espiral de decadencia y sobre todo en materia de seguridad”, insistió.

Solís compartió también su preocupación frente a la eventual propuesta de que en los municipios de Huitzilac y Jiutepec se retire la Alerta de Violencia de Género, tal como lo anticipó el secretario de Gobernación, Adán Augusto al participar al lado del presidente de la República en la conferencia de prensa mañanera que se realizó en Cuernavaca con motivo de la visita del presidente de México.

Y es que de acuerdo con la secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco está realizando una gran labor para disminuir la incidencia de feminicidios en Morelos.

El legislador local del Partido Movimiento Ciudadano aprovechó para hacerle un llamado a sus homólogos de Morena en el Congreso local “que son cercanos a los colaboradores del presidente y al propio presidente, que le digan la verdad: que hoy Morelos es un desastre en materia de seguridad”.

“Incluso, la presencia de los marinos no ha venido a mejorar la situación, seguimos teniendo todos los días ejecuciones, seguimos siendo el número 1 en secuestros, sigue habiendo feminicidios, etc. Es triste que venga a decir cosas que no están sucediendo”, insistió.

Por último, Julio César Solís consideró que el acompañamiento del gobierno federal en proyectos de infraestructura para Morelos “siempre son buenos, pero sí necesita que alguien le abra los ojos (a López Obrador) o le diga lo que está pasando en Morelos”.