Diputadas niegan ejercer violencia política contra Marcos Zapotitla

Diputadas locales consideraron como una "acción en lo oscuro", la intención del diputado sin partido, Marcos Zapotitla Becerro, de acceder a medidas cautelares por estar ejerciendo violencia política en su contra, toda vez que no le permiten acceder a las sesiones ordinarias de Pleno.

Esto luego de que el diputado por el VII Distrito con cabecera en Cuautla, solicitara medidas cautelares a la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que afirmó ser víctima de violencia de género por parte de sus compañeras diputadas, luego de que el pasado 4 de noviembre, ocho legisladoras lograran expulsarlo del Salón de Plenos, debido a una Investigación en su contra por el supuesto delito de violación.

Ante ello, la legisladora coordinadora de la Fracción Parlamentaria de Nueva Alianza, Blanca Nieves Sánchez Arano y una de las ocho diputadas que pidieron no asista a las sesiones, indicó que si bien Zapotitla Becerro está en todo su derecho de recurrir a las instancias jurídicas, considera dicha acción como un procedimiento en lo oscuro.

“Desconozco la demanda, pero la veo como una demanda 'oscura' a donde realmente desconozco las precisiones y circunstancias por las cuales está elaborada; pero como ciudadano y cuando tienes un cargo, tienes el derecho de recurrir a las instancias correspondientes cuando te sientes agraviado”, refirió.

Sostuvo que sus derechos como diputado siguen intactos, por lo que tendrá que hacer valer en las instancias correspondientes su argumento, puntualizando a detalle lo que se quiere decir y pretende recibir.

Zapotitla Becerro promovió una queja ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) por violación a sus derechos políticos, situación que se integró con el número de expediente TEEM/JDC/51/2020; sin embargo, la Segunda Sala del TEEM cargo de la magistrada Martha Elena Mejía, se negó a emitir un pronunciamiento para aplicar las medidas precautorias solicitadas; el órgano jurisdiccional, por su parte, ordenó al Tribunal Estatal reponer el caso sobre la demanda del legislador.

Cabe recordar que la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso local inició la declaración de formación de causa en contra del legislador cuautlense -quitarle el fuero-, pero al no poder localizarlo ni en su domicilio laboral ni personal no ha podido ser notificado, teniendo que ser notificado por edictos que hasta la fecha no han sido publicados en el periódico oficial Tierra y Libertad.