Diputada Jessica Ortega buscara candidatura en Movimiento Ciudadano

La diputada federal Jessica Ortega de la Cruz no descarta buscar la candidatura a la gubernatura en el Partido Movimiento Ciudadano (MC), pero aún no puede dar más detalles pues no son los tiempos electorales.

En entrevista, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano Julio César Solís Serrano confirmó que en los comicios electorales del 2024 van solos, y que la candidatura a la gubernatura la ocupará una mujer, por lo que están revisando perfiles.

Al respecto, la diputada federal refirió que tiene 23 años haciendo política y participando en Movimiento Ciudadano, sin involucrarse en otro proyecto político.

Todos los que están en el tema político tienen intenciones de participar, pero están sujetos a lo que ocurra los próximos meses.

"Por lo mientras yo estaré trabajando en la agenda legislativa, estaré trabajando con las mujeres de Movimiento Ciudadano", comentó.

Al cuestionarle sobre su futuro en el partido y la posibilidad de ocupar la candidatura señaló "No lo descarto, pero tampoco lo acepto en este momento, veremos los tiempos".







