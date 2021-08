La pobreza está concentrada en cinco colonias de Cuautla

De acuerdo con información proporcionada por el Sistema DIF Municipal de Cuautla, las colonias que se tienen identificadas con más pobreza en el municipio son Calderón, 3 de Mayo, 19 de febrero, Puxtla y Potrero Seco, no obstante, hay otras más donde hay familias que se encuentran en esta situación.

Se dice que una personas vive en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social, en lo que se refiere a los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salid, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y accesos a la alimentación; además, cuando su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

En pocas palabras es cuando no se tiene la oportunidad de vivir una vida digna, por lo que la pobreza es considerada uno de los problemas actuales más graves que hay en el mundo y México no es la excepción.

De acuerdo con los últimos resultados emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con relación a la medición de la pobreza 2020 a partir de la información recolectada por el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, en Morelos el 50.9 por ciento de su población vive en condiciones de pobreza, lo que se traduce en poco más de un millón de personas.

Lamentablemente, en el municipio no se tiene una cifra de cuántas personas viven en esta situación actualmente, no obstante, de acuerdo con la investigación Violencia en Cuautla. Diagnóstico y Situaciones en Morelos realizada en el 2018 por Medardo Tapia Uribe, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), el 70 por ciento de los habitantes de Cuautla se encuentran en algún nivel de pobreza debido a que no se ha tenido un buen desarrollo económico en el municipio.

En donde se manifiesta que la pobreza aunque no es causante de la inseguridad, contribuye a que la gente, joven decida ser parte de la delincuencia.

Sin embargo, los apoyos que se dan son pocos, tan sólo el Sistema DIF Municipal mantiene el programa La Tiendita Móvil la cual tiene como objetivo beneficiar a las familias cuautlenses con productos de la canasta básica a bajo costo.

Sumado a ello se mantiene el programa de Ayuda Alimentaria por parte del Sistema DIF Estatal, que consiste en entregar cada dos meses despensas a las personas de la tercera edad, con algunas discapacidad y a menores.

Actualmente, en Cuautla sólo se cuenta con un comedor comunitario en donde se da comida a un muy bajo costo.