Diego Gómez miente: Más, Más Apoyo Social

Militantes y consejeros de Más, Más Apoyo Social, señalaron que la persona que miente es Diego Gómez Enríquez y aunque quiera cambiar el nombre de ese partido político, es ilegal porque no se puede hacer ninguna modificación hasta pasado el proceso electoral, por lo tanto no es cierto que la ley le dio la razón y debe acatar aún la decisión del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) porque intenta sorprender a los tribunales cuando le ley no le asiste, por lo tanto el asunto de acuerdo con la ley, aún no le da la razón, advirtieron.

Luego del anuncio que hizo Gómez Enríquez en el sentido de que había ganado legalmente la titularidad de ese partido, lo cual no es cierto, dijeron los consejeros, porque ni siquiera mostró un documento emitido por él órganos electoral, Vázquez Lino explicó a nombre de los cinco comisionados quienes recibieron el respaldo de la sala regional que "es muy claro: la norma estatutaria es muy clara no se puede modificar hasta un mes después de acabada la elección y lo dice el resolutivo de la sala regional, creo que fui engañado; cuando llegué me dijo que era el presidente y hoy encuentro no un documento firmado por un notario público, sino un resolutivo firmado por una sala regional es decir por los cinco comisionados que iniciaron el proyecto".

Por ello, confió que esperan que el dictamen del Impepac sea favorable a los cinco comisionados como lo ordenó la sala regional, Darla Milán, Tania Barragán, Graciela Jiménez Landa, Neolia Martínez y Salvador Gregorio.

Y si la mayoría decide que Salvador Vázquez Landa con Graciela Jiménez son los dirigentes del partido, se deberá acatar. Algo que Diego Gómez no ha respetado y en su conferencia donde negó una destitución nunca mostró documentos emitidos por el Impepac en donde se le reconoce como presidente o le otorgue la libertad de cambiar el logotipo. Es decir, no existe nada de eso y no se ha acatado lo que dispone la sala regional.