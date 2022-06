Diabetes: incrementan los casos en Morelos

La mortalidad por diabetes mellitus en Morelos aumentó en los últimos años, así como la detección de nuevos casos. En tan solo tres días, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detectó 943 casos. Pero el problema viene cuando quienes ya reciben un tratamiento tienen que padecer escasez de medicamentos o falta de recursos económicos para comprarlos.

Jorge Mendoza tiene 69 años de edad. Desde hace 22 fue diagnosticado con diabetes y hace casi cuatro años el doctor que lo atiende modificó su tratamiento, incluyendo inyectarse insulina dos veces al día.

Recuerda que le impactó más la noticia de que utilizaría insulina que el propio diagnóstico de diabetes, ya que por desconocimiento, mitos o mal información asoció el medicamento con un estado grave de salud, con deterioro e incluso con el fin de su vida.

Cuenta que la mayoría de sus familiares padecen esta enfermedad, por lo que sabía que era propenso. Trata de cuidarse, no lleva dieta rígida, no se atiende con especialistas particulares, pero sí está afiliado al ISSSTE, donde si bien asegura que cada mes asiste para recibir su medicamento, revisiones de control, en muchas ocasiones se ha encontrado con que no existen los fármacos.

Medicinas muy caras

El desabasto de medicamentos en su servicio de salud lo llega a poner en aprietos e inclusive considera que hasta su salud se pone en riesgo, pues no cuenta con trabajo, no es pensionado ni jubilado, sino que depende de la ayuda de sus hijos.

Sin embargo, los medicamentos para el control de la enfermedad suelen ser caros por lo general, pero el que más le preocupa cuando no se lo surten es la insulina.

Los fármacos que necesita para controlar la enfermedad son: insulina, la cual debe aplicarla dos veces al día; pioglitazona, Trayenta linagliptina cada; y metformina; además que toma otros para la hipertensión.

El frasco de insulina la encuentra en las farmacias desde 865 pesos hasta en más de mil pesos; la pioglitazona va desde los 100 hasta los 180 pesos; la ratyenta Linagliptina supera los 600 pesos; la metformina va desde los 80 hasta los 200 pesos.

Lo ideal, dice, sería atenderse una o dos veces con un especialista endocrinólogo, pero desafortunadamente es muy caro porque las consultas están en mínimo 800 pesos y muchos trabajan con ciertos laboratorios y recetan medicamentos de patente.

Jorge Mendoza forma parte de la estadística, que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indica que alrededor de 8 millones 600 mil personas padecen diabetes mellitus en México.

En 2019 la segunda causa de muerte a nivel nacional fue la diabetes mellitus, cobró la vida de 204 mil 354 personas, y Morelos se posicionó dentro de los cinco estados con la mayor tasa de defunción por cada 10 mil habitantes.

Tasa de mortalidad

El 1 de noviembre pasado por el Día Mundial de la Diabetes el Inegi dio a conocer que en 2020 en el país 151 mil 019 personas fallecieron a causa de esta enfermedad, lo cual equivale al 14 por ciento del total de defunciones (mil 086 743) ocurridas en México.

La tasa de mortalidad por diabetes para 2020 es de 11.95 personas por cada 10 mil habitantes, la cifra más alta en los últimos 10 años. De acuerdo con el Inegi en Morelos, en 2020 se registró un total de 18 mil 440 defunciones, de estas 2 mil 999 correspondieron a enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.

Mientras que en 2019 se registraron dos mil 379 por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; en 2018 un total de dos mil 319; lo cual indica que en Morelos año con año se han venido incrementado las muertes a causa de esta enfermedad. Este 24 de mayo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS Morelos) dio a conocer los resultados de la Quinta Jornada Nacional de Continuidad de Servicios Ordinarios celebrada del 13 al 15 de mayo en las 24 Unidades de Medicina Familiar (UMF) ubicadas en el estado, y en las cuales se realizaron 943 detecciones de diabetes mellitus.

Los diversas instituciones de salud en la entidad han advertido que muchas de las personas desconocen esta enfermedad, algunos ya han sido diagnosticados pero no siguen un tratamiento, otros que gracias a los medicamentos y cuidados correctos tienen una excelente calidad de vida, por lo que el llamado es a acudir a sus servicios de salud para hacerse revisiones periódicas o atenderse en caso de alguna señal o malestar, así como aprovechar las campañas de salud.





¿Qué es la diabetes?

Padecimiento en el cual la glucosa (azúcar) en la sangre está en un nivel elevado debido a que el cuerpo no produce o no utiliza adecuadamente la insulina, una hormona que ayuda a que las células transformen la glucosa en energía. Sin la suficiente insulina la glucosa se mantiene en la sangre y con el tiempo este exceso deriva en complicaciones graves.

