[Especial] Diabetes enciende alertas

Investigadores aseguran que la idea de que la diabetes se genera por un susto, una preocupación o una impresión fuerte, es tan sólo uno de los tantos mitos mexicanos, el cual al igual que el de los medicamentos milagro, suelen ser creados para encontrarle una explicación a lo que no se asimila del todo en un principio.

Karla Muciño Sandoval, licenciada en Nutrición Humana y quien está por graduarse de la maestría en Ciencias de Nutrición Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), explica que la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes debe traer a foco el gran problema que enfrenta el país y los morelenses, y que va en aumento de manera alarmante.

"A nivel mundial, son 463 millones de personas que viven con diabetes, la cual ha tenido un incremento importante en los últimos 20 años; en México la diabetes es una de las primeras causas de muerte, pues viven en total 8.6 millones con esta enfermedad, es decir, el 10.3 por ciento de la población de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

Las mujeres son quienes muestran una mayor prevalencia, los mayores de 20 años de edad ocupan el mayor número sin omitir que menores de 5 años y adolescentes pueden llegar a manifestarla, incluso mujeres en etapa de gestación.

"Para el caso de Morelos, un 12 por ciento de su población mayor de 20 años tiene un diagnóstico previo con diabetes, la entidad ocupa el lugar número 8 de 32 entidades, con personas que la padecen", dijo Muciño en entrevista.

Una persona con diabetes puede ser asintomática por muchos años antes de ser diagnosticada / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Una persona con diabetes puede ser asintomática por muchos años antes de acudir a un centro de salud y ser diagnosticada, expresó; "no se deriva de un susto o un impresión fuerte o mala noticia, es sólo un mito desarrollado por la población. La diabetes es una enfermedad que tiene un período en donde no se presentan síntomas, pero eso no quiere decir que el individuo no esté teniendo cambios en el metabolismo, algunos pueden estar presentando polidipsia que es que les de mucha sed, poliuria que es el aumento en las ganas de orinar, polifagia que les da mucha hambre, pérdida de peso".

Los tipos son 3, la Tipo 1 que tiene que ver el hecho de que el páncreas no produce la glucosa suficiente para el metabolismo y el paciente debe utilizar insulina; la Tipo 2 asociada con el estilo de vida poco saludable en donde la producción de azúcar es mayor a la necesaria; "incluso un 90 por ciento de las personas con diabetes tiene este tipo". Y la Gestacional que se presenta durante el embarazo.

Datos:

Muertes

A nivel mundial, está entre las primeras 10 causas de muerte, lo que se traduce en 1.3 millones de personas. De acuerdo con el Inegi, en 2018 fallecieron en México más de 100 mil personas y es la segunda causa de muerte. En el orden local en Morelos la tasa es de 9.8 por cada 10 mil habitantes y es el lugar número seis a nivel nacional, que si bien no está entre los primeros cinco está muy cerca considerando que el mayor tiene una tasa de 10.6.

Prevención

-Una forma de vidas saludable

-Consumir menos bebidas azucaradas y sustituirlas por agua natural

-Actividad física al menos 30 minutos al día

-Un Índice de Masa Corporal debajo de 25

-Evitar consumir alcohol y tabaco

¿Son suficientes las políticas públicas?

"Los institutos de salud han trabajado mucho en impulsar políticas públicas, pero hace falta mucho sobre todo por parte de las autoridades estatales, municipales y federales; entre las políticas están el etiquetado de productos, mayores impuestos en las bebidas azucaradas, el caso de Oaxaca en donde se prohibido que menores compraran productos no saludables".

Un diabético puede llevar un buen desarrollo de la vida con una dieta saludable y actividad física, "que este informado, es importante no estigmatizarlos porque la población tiende a hacerlo".