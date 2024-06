Deuda del IEBEM deja sin agua a 76 escuelas en Jiutepec

Al menos 76 escuelas de nivel básico en Jiutepec consideran suspender clases debido a la falta de agua.

Esta interrupción del servicio se debe a una deuda del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) con el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec (SCAPSJ).

El titular del IEBEM adeuda tres meses de pago, sumando un total de 2 millones 029 mil 578 pesos.

La falta de respuesta y pago provoca que cisternas y tinacos de las escuelas se queden sin agua, lo que afecta el normal desarrollo de las actividades escolares.

Padres y maestros están preocupados por las condiciones de higiene y salud de los estudiantes.

La escasez de agua afecta de forma directa el funcionamiento diario de las escuelas.

Escuela Justo Sierra en Jiutepec no suspende clases por ahora

Verónica Ursino, directora de la Escuela Primaria Justo Sierra en Jiutepec, ha declarado que las clases no se suspenderán por ahora, debido a que la institución cuenta con cisternas y tinacos que permiten satisfacer las necesidades básicas de los estudiantes. No obstante, advirtió que esta situación no podrá mantenerse por mucho tiempo sin una solución definitiva.

Durante la mañana, Ursino se reunió con el comité de padres de familia para redactar una carta que será enviada al IIEBEM y a la Secretaría de Educación. En este documento, exigirán el pago de una deuda pendiente que afecta el funcionamiento de la escuela.

La comunidad escolar espera una respuesta rápida por parte de las autoridades educativas para evitar la interrupción de las actividades escolares y garantizar el bienestar de los alumnos.

“Yo no traía mi hijo si no hay agua ahorita con este calor se pueden enfermar la verdad es que no es justo que Los afectados sean los niños”, declaró la señora Karen Velazco madre de familia de la primaria Justo Sierra.