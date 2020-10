Detienen a 60 en operativo para liberar caseta en autopista

Autoridades federales, en apoyo a la Fiscalía Antisecuestro, detuvieron a más de 60 personas que mantenían tomada la plaza de cobro número 184 Ingeniero Francisco Velasco Durán, en Ahuehuetzingo, Puente de Ixtla, Morelos.

Aproximadamente a las 17:00 horas de este martes, y tras la denuncia de la empresa Pullman de Morelos por daños y secuestro de dos de sus operadores y unidades, la Fiscalía General de la República acudió en apoyo a la titular de la Fiscalía Antisecuestros, Adriana Pineda Fernández, para realizar un operativo que concluyó con la detención de este grupo de personas que tenía tomada, desde hace más de 15 días, la caseta de peaje.

Trascendió que los detenidos se encuentran en el centro de arraigo federal, sobre la autopista, en la capital del estado. Se sabe que entre los capturados había jóvenes y menores de edad, además de adultos mayores, provenientes de los estados de Guerrero, Hidalgo, México y Michoacán a quienes se les encontró dinero en efectivo por más de 600 mil pesos, cantidad que se presume es sólo del cobro de ayer.

Al cierre de esta edición no se contaba con imágenes del operativo, tampoco una versión oficial sobre los hechos; únicamente trascendió que a los menores los dejaron libres y había por lo menos 60 detenidos.

Cabe destacar que un día antes, Ernesto Monter, de la Asociación de Grupos de Empresarios del Sur del Estado de Morelos, se manifestó indignado contra la creciente violencia e inseguridad en las casetas de peaje, y advirtió del peligro de que ocurriera lo que pasó en Michoacán, donde fue atropellado y muerto un manifestante.

“La toma de casetas de cobro en carreteras de cuota por grupos de personas generalmente muy jóvenes pidiendo 50 pesos de aportación voluntaria, pero si no le das te patean el vehículo en algunos casos o mínimo te insultan” Aunque la mayoría de estas situaciones ya se vienen arrastrando de años atrás, es alarmante como se han incrementado, así como la falta de presencia policiaca o alguna autoridad.

En los últimos meses se ha incrementado la toma de casetas en todo el país convirtiéndose en una jugosa manera de allegarse dinero fácil cometiendo varios delitos; “Lo verdaderamente preocupante es que los usuarios de esos tramos carreteros estamos en un alto grado de indefensión, pues ante cualquier ataque de las personas de dichos grupos, no tenemos la protección de ninguna autoridad ya sea porque no hay presencia o porque no intervienen, aunque estén presentes”.

Y cuestionó “hasta dónde se va a permitir la descomposición del orden y la inseguridad ciudadana ¡Basta ya! dejen de dar prioridad a asuntos que sólo benefician a sus intereses partidistas, de grupo o personales. Ya ni representantes sociales tenemos pues la mayoría de los Diputados y Senadores están a las órdenes del poder ejecutivo y no del pueblo.



La información más relevante CADA mañana. Suscríbete GRATIS al Newsletter de El Sol de Cuernavaca