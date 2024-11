Detectan obras inconclusas en administración de Cuauhtémoc Blanco

El secretario de Infraestructura, Adolfo Barragán Cena confirmó que detectaron las primeras presuntas irregularidades en obras gestadas por la administración de Cuauhtémoc Blanco de las cuales hay más 400 expedientes que no se cerraron correctamente.

El funcionario estatal afirmó que la mayoría de estos señalamientos son en obras para escuelas públicas, tal como lo denunció recientemente el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Morelos, Armando Núñez Irragorri.

“Estamos revisando todos los expedientes y efectivamente hay algunos que no se han cerrado, no se concluyeron... Obviamente hay obras inconclusas, son diferentes cosas, unas no se entregaron, no se cerraron las carpetas, no recibió la comunidad”, indicó el funcionario estatal.

Agregó: “Cualquier observación que se tenga dentro de un expediente es importante y ahí. la contraloría es la que llevar a cabo toda la revisión... Son diferentes obras, de estas las que salieron más a la luz fue educación, pero de ahí tenemos algunas otras”.

Sobre la remodelación del mercado “Adolfo López Mateos” de Cuernavaca, declaró que quedó inconcluso desde la pasada administración. Esto, ante la importancia que representa este cierre del 2024 en cuanto a las ventas de los locatarios

“Estamos trabajando con todos los locatarios para que no se les afecte en sus ventas, este fin de año es muy importante que ellos tengan las condiciones adecuadas para ofrecer todos sus productos y que la ciudadanía a la hora que ingrese pues tenga la seguridad que no va a tener ningún problema”, puntualizó.