Destituyen a Dora Ivonne Rosales del IMIPE

En una sesión de cuestionada legalidad, dos de los cinco consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez, determinaron la destitución de la consejera presidenta, Dora Ivonne Rosales Sotelo, para nombrar en su lugar al primero de ellos.

En un madruguete, los consejeros incluyeron el punto en la sesión ordinaria del Consejo del Imipe, actualmente integrado por sólo tres de sus cinco miembros, y determinaron la remoción de Rosales Sotelo, quien lamentó que la sesión se haya dado en un marco de ilegalidad y sin alcances jurídicos “ya que el pleno se integra por cinco comisionados”.

Alvear Sánchez y Yáñez Moreno fueron nombrados en el 2018 por la anterior legislatura como comisionados del instituto, sin embargo, la reforma que hizo crecer el consejo en dos miembros fue combatida jurídicamente. Fue hasta el 6 de abril pasado cuando los dos consejeros, por la vía del amparo, pudieron incorporarse a la nómina del Imipe, y llegaron al instituto el 7 del mismo mes exigiendo el pago inmediato del salario de dos años, mismo que Rosales Sotelo se comprometió a gestionar ante diversas instancias.

Durante aquella reunión de trabajo, que fue transmitida en vivo a través de redes sociales, la comisionada presidenta sufrió insultos e injurias que días después calificaría como violencia política de género.

En una entrevista con El Sol de Cuernavaca, la comisionada presidenta advertía que se percibía una estrategia en medios de comunicación y círculos de poder para lesionar su imagen y su posición al frente del IMIPE: “ha sido una campaña desde hace tiempo de ciertas personalidades que han estado con un comportamiento no ético… no contestamos porque el IMIPE, de manera institucional, debe dar a conocer lo maravilloso que es el instituto y el trabajo que hemos hecho; y en ese sentido dejé pasar muchos temas porque yo decía que mi trabajo y el del instituto son la mejor respuesta”. Sin embargo, los ataques no cesaron, incluso al personal del órgano sobre cuyas plazas tomaron decisiones de manera unilateral, advirtió Rosales Sotelo.

La comisionada presidenta dejó la sesión antes de concretarse el nombramiento de Alvear Sánchez, y posteriormente declaró a este medio que si bien se esperaba que la integración del pleno del IMIPE pudiera mejorar los trabajos del órgano garante de la transparencia en beneficio de los ciudadanos, tal no ha ocurrido debido a que desde el ingreso de Alvear “se han venido dando una serie de atropellos y uno de ellos es la divulgación de falsedades y realizar una campaña en contra de mi persona”.

