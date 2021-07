Destitución del fiscal no es una prioridad: senador

Hasta el momento no existe acuerdo para un periodo extraordinario en el Senado, afirmó el senador morelense Ángel García Yáñez; cuestionado si hay interés de los representantes del estado en incluir el caso del fiscal Uriel Carmona Gándara, señaló que es no es un tema que en este momento esté pensando discutirse “si se abre un periodo será para asuntos específicos que tienen que ver con leyes y minutas que tenemos pendientes de dictaminar y se están trabajando en las comisiones, pero ese tema no lo creo”.

Y es que dijo, que el caso del fiscal morelense, aún está analizándose en la cámara baja, y es un tema que deberá seguir su curso todavía en las instancias del Senado, pero por el momento hay otros temas de mayor prioridad para sus homólogos en la cámara alta.

En su opinión, el hecho del funcionario estatal, debe ser tratado con mucha mesura, y sobre todo delicadeza; "por eso es necesario más tiempo para determinar si efectivamente hay pruebas de las acusaciones que se le hacen".

Además, Ángel García Yáñez, recordó que el mes de mayo pasado, desde la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, habría resuelto que “no hay lugar al juicio de desafuero en contra del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien fue acusado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), de incumplir con los exámenes de control y confianza, porque es un funcionario que no tiene fuero”.

El pasado 13 de julio, señaló, diputados federales del PAN y PT hicieron otra propuesta que se va analizar todavía, por lo que seguramente habrá que esperar más tiempo para la discusión del tema.

Por ello, insistió que, si hay acuerdo entre coordinadores y llega un periodo extraordinario en el senado, seguramente habrán de analizarse asuntos específicos como los nombramientos pendientes de los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y para el cargo de gobernador del Banco de México.

Si bien, el nombramiento del Banco de México lo puede hacer la Permanente; sin embargo, el de la SHCP debe ser ratificado por la Cámara de Diputados y el de la SFP por el Senado de la República, por lo que será necesario un extraordinario.

Aunque entre los senadores ha circulado esa versión de Ricardo Monreal, se les ha dicho que, si se aprueba el extraordinario, únicamente será para atenderse los mencionados nombramientos; no obstante que existen diversos pendientes legislativos que ya está analizando junto con las y los coordinadores de los grupos parlamentarios.

"Pacto por Morelos no prosperará"

En más de tres años han sido muchos los exhortos y las convocatorias desde el Senado para que el Ejecutivo estatal muestre voluntad de convocar a los morelenses y abatir la violencia, y pasar así a la paz y la tranquilidad, afirmó el senador Ángel García Yáñez. Consideró loable que abogados hayan solicitado un pacto por Morelos al Ejecutivo, pero consideró que no habrá de prosperar porque no hay voluntad de una de las partes.

Coincidió con muchas de las voces que han estado reclamando cambios en el gobierno estatal, de que urge que la entidad esté en paz y tranquilos los ciudadanos; “quienes somos realmente de Morelos estamos acostumbrados a vivir en paz, y en armonía y (ojalá) que pronto, aunque ha pasado ya la mitad del sexenio, se pueda hacer algo”. Recordó que, desde el primero año de la administración estatal, ha empujado que la situación de Morelos sea reconocida en todos los ámbitos nacionales, incluso organizado reuniones de seguridad en la cámara alta, pero nadie del gobierno estatal ha acudido, aún cuando los hechos de violencia ocurren de manera diaria, al grado que la gente prácticamente ya se acostumbró a la violencia con muertes por todo el territorio estatal.

“Lamento mucho que no se haga nada a la fecha, llevamos tres años del gobierno morelense y las cosas siguen igual o peor, por eso, confiemos en que pronto se pueda atender los llamados de unidad de todos los sectores”.