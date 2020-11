Destaca Cuernavaca por su reactivación económica

La mayoría de las personas prefiere destinos cercanos a su ciudad de origen y a sus servicios médicos de confianza, afirmó Andrés Antonio Remis Martínez, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Cuernavaca.

Por ello, estados y municipios, así como el Gobierno Federal, han empezado a diseñar y a poner en marcha estrategias para reactivar el turismo, bajo las directrices de una nueva normalidad.

El funcionario mencionó que los impactos negativos del Covid-19 aún se desconocen, sí como su alcance en el sector, sin embargo en Cuernavaca se realiza una reapertura responsable.

“Actualmente, tenemos buenos números en hoteles, plazas comerciales y restaurantes, estamos trabajando en estrategias para que los comercios no esenciales se recuperen y no cierren definitivamente. En cada cambio de semáforo, hacemos una invitación a los prestadores de servicios para que no relajen las medidas sanitarias, porque hay riesgo de retroceder del amarillo al rojo sin transitar por el color naranja”.

Agregó que la economía del municipio depende de la prestación de servicios y la cercanía con la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y el Estado de México, ya que muchas personas que habitan en dichas entidades tienen casas de segunda residencia en Cuernavaca.

“Fuimos conscientes de la necesidad de reforzar los protocolos sanitarios para iniciar la reapertura de actividades conforme al semáforo epidemiológico, sobre todo, por la gran cantidad de visitantes que llegó a resguardarse durante la cuarentena”, asegura.

Las casas de descanso con jardín y alberca son una característica que puede contribuir a la reactivación económica, e incluso muchas familias de la Ciudad de México han optado por cambiar su residencia a Cuernavaca, considerando también las ventajas de la conectividad geográfica y el clima cálido.





Medidas en establecimientos turístico

En hoteles con huéspedes adultos mayores, se implementó un protocolo para que tuvieran acceso a la alberca con previa cita e hicieran uso de ella de forma exclusiva.

Refirió que, incluso, los restaurantes invirtieron en infraestructura, colocando lavabos en las zonas de venta, estaciones sanitizantes de charolas y cubiertos.

De esta forma, agregó, el ayuntamiento ha brindado acompañamiento a cerca de 4 mil 700 establecimientos, durante los cambios de color del semáforo epidemiológico, dando capacitación y promoviendo campañas de concientización para cumplir con los protocolos sanitarios.

Con información del Ayuntamiento de Cuernavaca





