Después de dos meses reabre el tradicional restaurante Vienés

Estamos tratando de salir adelante y de apoyar a nuestros trabajadores, en medio de esta crisis y luego de dos meses de haber estado cerrados, este lunes iniciamos en el Vienés con comida solo para llevar en lo que comenzamos a reactivarnos cumpliendo con todas las normas sanitarias que ordenan las autoridades", dijo Elizabeth Rodríguez Mauricio con entusiasmo al reiniciar labores.

Explicó que por el momento comenzaron a vender alimentos solo para llevar luego de que muchos de sus clientes ya les pedían que reabrieran sus puertas para poder disfrutar algunos de sus platillos.

El Vienés está ubicado en la esquina de las calles Comonfort y Lerdo de Tejada, en pleno centro de la ciudad y lleva más de 50 años de tradición en la gastronomía de Cuernavaca, como son el chamorro, la salchicha a la bavaria, a la hoste, además de agregar en le menú la paella y la fabada, platillos españoles por parte de la familia dueña del restaurante.

Independientemente de estos platillos, también se incluyeron en el menú otros más accesibles para todo tipo de comensales y clientes en especial.

Explicó que a lo largo de estos primeros días, con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), estarán recibiendo toda la información sobre los requisitos y adecuaciones que habrán de implementar entre el personal, clientes e instalaciones, de acuerdo a los nuevos protocolos sanitarios para estar listos a abrir al público en cuanto se los autoricen.

También señaló, "los gastos por el servicio del agua potable y energía eléctrica, pese a que estuvimos cerrados dos meses, nos llegaron por la misma cantidad como si hubiéramos estado trabajando, no se reflejo en estos cobros ninguna disminución, lo que representa un esfuerzo importante para el comerciante y empresario establecido cubrirlos cuando no se pudo trabajar y no haber obtenido ingresos".