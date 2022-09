Despidos y recorte de salario, así enfrentará Xoxocotla crisis por laudos laborales

En el municipio indígena de Xoxocotla acordaron llevar a cabo despidos de personal, recorte de un porcentaje del salario, no habrá aguinaldos y multas por faltas a los integrantes del cabildo, esto para enfrentar más de un millón de pesos de deuda de laudos laborales y no endeudar al municipio.

Lo anterior tras una reunión plenaria a la que fueron convocado el cabildo y trabajadores del municipio, y después de más de dos horas de discusiones y deliberaciones de diferentes propuestas que presentó el secretario municipal Jorge Luis García Quiroz con el objeto de enfrentar la deuda por laudos de más de un millón de pesos, que se tienen que pagar por sentencias del tribunal administrativo, que no se pueden pagar con el gasto de la nómina que se tiene actualmente.

Una de las propuestas era un recorte de 44 trabajadores que serán seleccionados por sus directores de acuerdo a su desempeño, otra opción fue dar de baja a los trabajadores que estuvieron en la administración pasada y que tienen demandado al municipio, y que todos los trabajadores activos y cabildo dejen de cobrar una quincena al mes. La tercera propuesta es no despedir a ningún trabajador pero todos deberán dejar de cobrar un mes.

De esta manera se hicieron propuestas para enfrentar el pago de laudos y sentencias del Tribunal Contencioso y Administrativo por más un millón de pesos, en su mayoría por expolicías del trienio que presidio el Consejo Municipal indígena encabezado por Leonel Zeferino Díaz, y que trabajaron bajo el mandato del exdirector policial de nombre Javier Jiménez, quien sigue detenido por incurrir en usurpación de funciones.

Fue la asamblea con la mayoría del Cabildo y de los trabajadores quienes votaron a favor de los siguientes acuerdos: despidos de trabajadores, dejar de cobrar un porcentaje del salario, no cobrar el aguinaldo del 2022, multas de 5 mil pesos para los integrantes del Cabildo que falten a las sesiones o reuniones, acordaron no endeudar más al municipio y que ya al final del periodo ningún trabajador interpondrá demanda laboral contra el municipio.

Fueron dos horas de propuestas y contra propuestas y discusión de las mismas, lo que fue ordenado en un acta por el secretario municipal, José Luis García Quiroz quien dio lectura a los acuerdos; “Se dará de baja a los trabajadores que tengan más de tres faltas y a trabajadores de la administración anterior que demandaron. Se aprobó no pedir préstamos al Congreso del Estado de Morelos para pagar el adeudo que nos ocupa. Además, los trabajadores de primer nivel no cobrarán aguinaldo por este año y se harán descuentos del 40% al sueldo de los regidores, síndica y presidente municipal; al resto de los trabajadores se les descontara un 20% por quincena de sueldo por un periodo de un mes”.

Y continua; “Así mismo todos los firmantes, nos comprometemos a no demandar al ayuntamiento y se autoriza en la presente asamblea que todos los regidores que no asistieron a la presente reunión se le descuente la cantidad de 5 mil pesos, como pena convencional por no asistir a las reuniones o cabildos”.

Otro de los acuerdos es que los regidores que trabajan fuera de esta sede del Ayuntamiento deben integrarse para estar informados de todo lo que pasa, destacando que es importante la participación de todos y cada uno en este tipo de asambleas y en las sesiones de cabildo, por lo que deberán integrarse como el resto del personal y trabajar en las mismas instalaciones.

Cabe destacar que el presidente municipal reconoció que tienen más de 220 trabajadores; “son muchos, tenemos que bajar la nómina por salud de la economía del municipio” dijo al advertir que la gente del pueblo los ven como banco, piden muchos apoyos, y eso les ha llevado a no tener solvencia y es necesario que se frene que la población entienda que esos recursos son para beneficio de la sociedad, y del bien común, como pavimentaciones, alumbrado bacheos entre otras obras.

