Despido de personal es ilegal e inmoral: Tania Valentina

“La suspensión unilateral en los centros de trabajo por parte de los patrones, es un acto ilegal e inmoral que el Partido del Trabajo condena en Morelos y en toda la Nación”, aseguró la Comisionada Nacional del PT en Morelos y Diputada a la LIV Legislatura del Congreso de Morelos.

En México estamos en la fase 1 de la lamentable pandemia del covid-19, etapa en la que no está previsto ni el cierre de negocios ni de empresas en todo el territorio nacional, por eso es ilegal que la cadena de restaurantes ALDESA, y cualquier otro comerciante o empresario, de forma unilateral cierre o suspenda las actividades laborales, eso equivaldría a un despido injustificado que podrá demandarse ante las autoridades laborales, con el justificado pago retroactivo de los salarios caídos

Nosotros –dijo- en el Partido del Trabajo a nivel local y nacional, estaremos siempre del lado de la ley y desde luego, al lado y junto a los trabajadores para defender sus derechos, por lo que consideramos como un acto ilegal que ALDESA, y cualquier otra empresa, micro, pequeña, mediana o grande, suspenda labores unilateralmente, y más aún, que se pretenda hacerlo sin el pago de los salarios individuales o contractuales de los que han venido gozando antes de la pandemia, el cual es fruto legítimo del esfuerzo los trabajadores”

A pregunta expresa, del por qué la legisladora considera además como un acto inmoral la suspensión de labores, expresó: “que quienes suspenden de forma unilateral sin pago del sueldo a los trabajadores, faltan a los valores de la solidaridad social, además violan sus propios códigos de ética, esos que presumen a sus clientes para darnos confianza, pero que al parecer ahora desconocen o pretenden ignorar”.

En Morelos, dijo la Legisladora del PT, estamos preocupadas, en particular, por la situación de una de las empresas más grandes de Morelos, por eso, hacemos un llamado enérgico a los líderes del Sindicato de Nissan, con el fin de que no vayan a permitir un atropello en perjuicio de los trabajadores, ya que sabemos de forma directa por voz de los trabajadores, que a partir del próximo miércoles 25 de marzo en curso, suspenderán sus actividades; esto no puede ser unilateral, debe ser consensuado con el mismo Sindicato y desde luego, de darse, con el pago íntegro de los salarios, ya que como se ha dicho, estamos en Fase 1, que no autoriza el cierre de las fuentes de trabajo.

Finalmente, la legisladora exhortó al empresariado del país a tomar en cuenta el llamado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que desde Oaxaca llamó a proteger a los trabajadores, evitar su despido y a continuar pagando lo que es justo, como un acto de justicia y solidaridad.

Les recuerdo a los señores empresarios que las consecuencias posibles de la pandemia en materia económica están apenas asomando, y que el gobierno, en justicia, podría darles la espalda, cuando en su momento impulse apoyos, subsidios, descuentos o prorrogas en pagos de servicios y otras obligaciones, precisamente a aquellos que hoy, comienzan a darle la espalda a los trabajadores, como el caso de ALDESA que tiene, hasta donde sabemos, adeudos fiscales por más de mil 500 millones de pesos