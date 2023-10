Desorganización de comerciantes atrasa remodelación del Mercado ALM

La secretaria de Desarrollo Económico y el Trabajo del Estado de Morelos, Ana Cecilia Rodríguez González, reconoció que los trabajos de remodelación en el mercado Adolfo López Mateos (ALM), podrían tomar más de un año en caso de que los comerciantes continúen sin cerrar acuerdos.

Señaló que hay mucha desinformación en torno a este tema y algunos líderes carecen de la información completa y esto genera molestias entre los locatarios; además con la instalación de los puestos con motivo del Día de Muertos, siguen sin definir dónde se reubicarán los comercios para iniciar con los trabajos en el interior de este centro comercial.

“Si ellos no permiten la entrada, realmente no podemos avanzar; nosotros como Secretaría nos correspondía gestionar los recursos y que, obras públicas sacara la licitación, ahora, si no se ponen de acuerdo el proyecto se podría atrasar”, abundó.

Puntualizó que por el momento se avanza con el acarreo de material y herramientas necesarias para los trabajadores como andamios y polines, pero una vez terminada esta se debe intervenir la estructura de una de las bóvedas y para este punto los comerciantes ya tienen que estar de acuerdo con la reubicación.

Rodríguez González precisó que los acuerdos serán entre los comerciantes y el Grupo de Técnicas de Estudio para la Construcción S.A de C.V., empresa ganadora de la licitación, por lo que la obra está programada para que en 12 meses se entregue al 100 por ciento, pero ya se tiene un registro de 15 días de atraso y los líderes no permitían la descarga del material para iniciar con las labores.

La secretaria de Desarrollo Económico y el Trabajo del Estado de Morelos aseguró que el mercado se va a remodelar y por lo que el único impedimento serían los comerciantes, ya que los cerca de 119 millones de pesos que se requieren la obra están etiquetados del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp), y se paga “a contra entrega”, es decir conforme avanza la obra se le paga a la contratista, con el propósito de garantizar que, aunque la actual administración termine el próximo año, la obra quedará pagada.

“La mala información genera dudas, pero aquí estamos, estamos en contacto con los líderes y se les ha explicado todo”, agregó la funcionaria estatal.

Por último, insistió en que esta obra fue una demanda presentada por los locatarios el Poder Ejecutivo estatal, lo único que falta para avanzar y terminar la obra en el plazo sugerido, además de la cooperación de todos los beneficiados y atiendan las necesidades que tenga la constructora para trabajar.