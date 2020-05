Descartan inmunidad de rebaño para control de Covid-19

Sería equivocado esperar a que se desarrolle la Inmunidad de Rebaño como una estrategia o método para controlar al Covid-19

Investigadores opinan que para que se desarrolle Inmunidad de Rebaño, se tiene que infectar al menos en un 60 por ciento de la población, y sin intervenciones como la “sana distancia y el confinamiento en casa”, provocaría muchas muertes en ciudadanos.

Jesús Martínez Barnetche, Investigador del Centro de investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), refirió que sería un grave error tomar una “propiedad biológica de inmunidad de rebaño como una estrategia o medida de control” a corto plazo.

“No es una estrategia o un método sino una propiedad biológica de las poblaciones. Sucede cuando un grupo de personas se contagia o se vacuna y desarrolla inmunidad, protegiendo indirectamente al resto que no se ha infectado. Varía en cada agente infeccioso, en el caso del sarampión, por ejemplo, para que haya inmunidad de rebaño es necesario que más del 90% sean inmunes, ya sea por infección o por vacunación”.

En el caso de Covid-19, se estima que para que se desarrolle inmunidad de rebaño se debe contagiar un 50 por ciento “otros dicen que un 60 u 80 por ciento, finalmente son predicciones matemáticas que se han ido calculando en base a lo que hemos ido conociendo, pero que no están escritas en piedra”.

En Morelos, “estamos muy lejos de desarrollar inmunidad de rebaño, puesto que implicaría que se tienen que infectar 1.2 millones de habitantes (60 % de la población), y hasta el momento solo hay alrededor de mil casos confirmados”, explicó el investigador.

Enfatizó que esperar a que se desarrolle inmunidad de rebaño sin intervenciones como distanciamiento social y confinamiento y sin una vacuna o un tratamiento existente generaría grandes consecuencias como la muerte de un gran número de personas y la saturación de los hospitales.

“Lo cual no está ocurriendo porque gracias a que se ha implementado la sana distancia afortunadamente la situación y el número de personas contagiadas no se compara con lo que hubiera sucedido si no se hiciera”.

Para saber cuántas personas han desarrollado la inmunidad contra el virus SARS-CoV2, el investigador advirtió que se deben aplicar encuestas a nivel poblacional con pruebas “serológicas”, las cuales ayudarían a dar una “retrospectiva” del número de contagios, y por lo tanto de que tan cerca o lejos estamos de que haya inmunidad de rebaño.

“Son pruebas que detectan la presencia de anticuerpos contra el virus, que ayuda a saber si las personas tuvieron el virus, aún cuando no hayan presentado síntomas o sintomatología leve; te puedo decir que ni en el país, ni en el estado, y quizá me atrevo a decir que tampoco en el mundo, se sabe con exactitud cuántas personas se han contagiado”.