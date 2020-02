Descartan autoridades riesgo de coronavirus en Morelos

El Gobierno de Morelos, a través de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Morelos (SSM), informa que en ningún municipio de la entidad hay riesgo por coronavirus.

En el caso muy puntual de los estudiantes provenientes de China, las instituciones de salud reiteran que desde su arribo al país, en el aeropuerto fueron sometidos a los protocolos correspondientes establecidos por las autoridades sanitarias federales, donde descartaron cualquier signo o síntoma de alarma relacionado a este virus.



Asimismo, en el estado desde el primer momento las secretarías de Salud y Educación establecieron contacto directo con ambos jóvenes y sus familias para establecer y mantener de manera preventiva vigilancia epidemiológica.



Cabe resaltar que ambos morelenses y sus familiares se encuentran saludables, por lo tanto, se reitera a la ciudadanía que no debe existir ningún tipo de preocupación o alerta.



La Secretaría de Salud estatal refiere que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a través de la Dirección General de Epidemiología (DGE) a nivel nacional emite cada 24 horas un comunicado técnico oficial donde indica el estatus de este padecimiento en la República Mexicana, y hasta el momento no se ha confirmado ningún caso.



No obstante, se hace un llamado a los morelenses a no visitar países donde está presente está enfermedad a menos que sea esencial hacerlo; en caso de ser necesario, se recomienda tener el esquema de vacunación completo de acuerdo al grupo de edad, lavar las manos frecuentemente, ingerir alimentos bien cocidos y beber agua embotellada o que haya sido desinfectada.



Así como mantener y reforzar las medidas básicas de higiene como cubrir nariz y boca al toser o estornudar, utilizar cubre bocas; evitar lugares concurridos o eventos donde asista un gran número de personas y el contacto con animales vivos o muertos.



La Secretaría de Salud solicita a los viajeros que si al regresar a México presentan síntomas como fiebre, dificultad para respirar, tos, estornudos, dolores musculares, de cabeza y malestar general, eviten la automedicación, acudan de manera inmediata a la unidad de salud que les corresponda y refieran su antecedente de viaje, o si tuvieron contacto con alguna persona enferma para recibir la atención de manera oportuna.