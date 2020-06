Desarrollo Sustentable "perdona" la verificación

Los verificentros en Morelos volverán a operar hasta que el semáforo de salud por Covid-19 esté en color naranja; a todos los que hayan verificado en 2020, lo harán hasta el próximo año, y aquellos cuya verificación marque segunda parte de 2019, deberán hacerlo sin recargos; para eso el programa de verificación en la entidad reiniciará con vehículos que tengan engomado amarillo, terminaciones 5 y 6, en fecha por confirmar.

La gente que ya verificó a inicio de año no tiene que verificar, hasta el 2021 deberá hacerlo, no hay ningún problema, no será acreedor a ninguna multa y podrá circular en el Valle de México

Constantino Maldonado Krinis, secretario de Desarrollo Sustentable (SDS)





Confirmó que para este año sólo habrá una verificación vehicular para los automóviles emplacados en Morelos, como parte de las acciones de apoyo que el Ejecutivo estatal brinda a la población en esta contingencia sanitaria.

Pero todo esto será posible una vez que el semáforo de riesgo sanitario cambie a color naranja en Morelos, es entonces cuando habrá de reiniciar la verificación, pero únicamente a los vehículos que cuenten con el engomado amarillo terminaciones de placa 5 y 6, con el objetivo de concluir con este padrón vehicular y estar homologados con la Ciudad de México, sobre todo porque en esa entidad retomará el programa de verificación en agosto con automotores engomado rosa y terminación 7 y 8.

Además, precisó que no habrá multas para aquellos que tienen vigente la segunda verificación del segundo periodo correspondiente a 2019.

Maldonado Krinis, recordó que el 25 de junio se emitieron los lineamientos oficiales que regirán la Verificación Vehicular en la Ciudad de México, entre los que destacan que se mantendrán las exenciones al Programa Hoy no Circula a los vehículos que porten hologramas “0” del segundo semestre del 2019 con engomado rosa, rojo, verde o azul; así como a los vehículos con hologramas 00 cuya vigencia haya concluido posterior a febrero del presente año, lo que significa que estos vehículos podrán circular en la capital del país sin restricciones hasta en tanto obtengan su holograma 2020, incluyendo los de Morelos.

El funcionario estatal, mencionó que se prevé la reapertura inicial de los Centros de Verificación con un aforo del 30 por ciento, es decir un aproximado de cuatro vehículos por hora en cada línea de verificación, con un horario extendido de 7:00 a 20:00 horas de lunes a sábado, con la posibilidad de laborar también los domingos.

Resaltó por el momento está pendiente de verificar cerca de 23 mil vehículos con engomado color amarillo; alrededor de 30 mil vehículos con engomado color rosa y unos 213 mil 388 vehículos con engomados color rojo, verde y azul que verificaron en el segundo semestre de 2019, solo estarán exentos de pagar por segunda vez aquellos que pagaron al inicio del año.

Hizo ver que cuando reinicien actividades, los Centros de Verificación deberían implementar los protocolos de seguridad sanitaria de la nueva normalidad como el uso de cubrebocas, utilización de gel desinfectante y toma de temperatura corporal; además de que sólo se permitirá una persona por vehículo por persona sin acompañantes, preferentemente mayor de edad, evitando la exposición de adultos mayores.