Desaparición de mujeres, en aumento

Ante el incremento en el número de desapariciones en Morelos, mayormente de mujeres, María Trinidad Gutiérrez Ramírez, integrante del colectivo Género 33, lamentó que las autoridades de la entidad se desentiendan de esta problemática aduciendo que se trata de hechos relacionados con la delincuencia organizada y que, por lo tanto, deben ser resueltos por el Gobierno federal.

“A mí me parece que es muy importante que las autoridades estatales no se deslinden de la problemática, porque generalmente hemos escuchado que dicen ‘esos son temas de orden federal, porque están asociados al crimen organizado’. Aquí yo preguntaría, porque conocemos quién es el fiscal y las fiscalías especializadas y las regionales, pero ¿quién es la autoridad en materia federal aquí? Parecería que hay un hueco, un vacío, porque no sabemos adónde acudir”, señaló la activista.

A nivel local, la desaparición de mujeres es un tema que ha vuelto a causar preocupación entre la sociedad luego de que dos mujeres cuautlenses, madre e hija, fueran reportadas como desaparecidas. En este sentido, Gutiérrez Ramírez no solo cuestionó el trabajo desempeñado por la Fiscalía y su titular, Uriel Carmona Gándara, sino que también cuestionó estrategias de carácter internacional como la Alerta Amber y el Protocolo Alba, que ya antes, dijo, han sido analizados por la propia Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), un tratado adoptado por la asamblea general de la ONU.

“Se dice que no está claro cómo se accede a estos protocolos, estas alertas, pero entonces ¿a quién le toca?”, cuestionó.

Los cuestionamientos de la activista denotan la necesidad de un canal directo entre la ciudadanía y el Gobierno federal que permita atender estos casos y dé certeza a las familias que viven situaciones de este tipo.

“Es un hueco terrible, porque es muy fácil que el fiscal diga que no le corresponde a él atender estos casos, pero entonces a quién. ¿Tenemos que ir a Palacio Nacional? ¿A quién le podemos reclamar?”.