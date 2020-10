"Desaparición de fideicomisos traerá graves afectaciones"

Investigadores lamenta la falta de interés y desconocimiento que existe en el gobierno estatal sobre las graves afectaciones que traerá consigo la eliminación de los fideicomisos para ciencia y tecnología, aprobada ya en el Congreso de la Unión; “el desinterés genera desinformación”, señalan ante la falta de un plan estratégico que reduzca los efectos que permanecerán más allá del sexenio.

En torno a las declaraciones de la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Cecilia Rodríguez González, sobre que los programas para ciencia y tecnología no desaparecerán pero sí los fideicomisos, señalaron que “que se traduce en que el recurso ya no llegaría vía fideicomiso sino directo a los centros de investigación y por eso estamos pendientes porque siempre vamos con la línea Federal”, los investigadores lamentaron que no se esté observando la magnitud del problema en la generación de conocimiento además de que las nuevas generaciones tendrán que emigrar a otros países por la falta de apoyo hacia los proyectos.

El presidente de la Asociación Mexicana de Bioquímica e investigador en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, David Romero Camarena, expresó que “su declaración no es precisa porque la afectación ya está ocurriendo, el claro ejemplo es que existía un Fondo Mixto con recurso del Conacyt y gobierno del estado la cual desde el año 2019 está suspendida en su aplicación, no se han sacado nuevas convocatorias, otra de ellas es la suspensión de la Olimpiada del Conocimiento en donde a los jóvenes se les premia en matemáticas, químicas. Lo que señala no corresponde a la realidad”.

La eliminación de los fideicomisos traerá consigo la eliminación de recursos para los programas, enfatiza, por lo que proyectos que estaban enfocados a la calidad del agua, la mejora del nivel de los posgrados y demás que tienen que ver con la preparación de los jóvenes para hacerlos más competitivos a nivel nacional e internacional, quedarán en el limbo presupuestal.

“Es profundamente oscura la manera en que el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa, ojalá que la Cámara de Senadores vea la demasiada afectación que habrá porque esto impactará todo el sexenio sin ningún problema”.